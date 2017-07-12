МИНСК, 13 июл — Sputnik. Компания предоставила пассажирам отмененных рейсов возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной его стоимости.



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В четверг "Аэрофлот" заявил об отмене и переносе некоторых региональных и международных рейсов. Причиной изменений в расписании стали плохие погодные условия.

Так, компания отменила рейсы из Шереметьево в Париж, Берлин, Краснодар, Ростов, Самару и другие города. Кроме того, "Аэрофлот" перенес вылет ряда рейсов с 13 на 14 июля, в том числе вылет в Минск будет выполнен ночью в пятницу (3:40).

Также перенесены рейсы из Москвы в Краснодар, Франкфурт, Мюнхен и другие. 14 июля изменено и время вылета двух рейсов в Шереметьево — из Франкфурта и Мюнхена.

В среду региональные управления МЧС России предупредили о ветре скоростью до 20 метров в секунду, также ожидаются грозы, дожи и град. Плохие погоды условия сохранятся вечером в среду и в четверг.