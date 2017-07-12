Хотите построить счастливые отношения? Этот список вам точно пригодится

Многие уверены, что построить идеальные отношения невозможно, так как существует так много факторов, которые в один момент могут их разрушить. Однако счастливые отношения — это не миф, а результат постоянной работы, совместного развития и поиска компромиссов. В этой статье приведены наиболее важные принципы построения отношений, максимально близких к тому, чтобы называться идеальными.





1. Партнеры продолжают развиваться и за пределами отношений

В обществе активно распространяется стереотип о том, что встреча с «правильным» человеком способна за одно мгновение изменить жизнь в лучшую сторону, решить все проблемы и приблизить к осуществлению мечты. Однако люди, у которых получилось построить счастливые отношения, уверены, что счастье и успех мы создаем сами, а не ждем помощи от человека, находящегося рядом. Даже состоя в отношениях, не стоит забывать о своих желаниях. Продолжайте развиваться и двигаться к намеченным целям. Успешные пары не ограничивают друг друга в выборе увлечений, способов саморазвития, часто они даже имеют разных друзей. Это помогает им развиваться, каждый день становиться лучше, что делает их отношения только крепче.

2. Они относятся друг к другу с заботой и вниманием

Наблюдения за развитием отношений различных пар показали, что партнеры, которые часто разговаривают друг с другом, делятся мыслями и интересуются мнением второй половинки, расстаются гораздо реже. Изначально обречены на провал отношения тех пар, у которых нет других тем для обсуждения, кроме решения различных повседневных проблем. Счастливые партнеры часто создают различные ритуалы, помогающие им проводить время вместе даже в условиях напряженного рабочего графика. Это может быть обязательный совместный ужин или утренняя пробежка. Идеальные отношения невозможно представить без постоянного выражения своих чувств, искренней заботы друг о друге, а также неподдельного интереса к жизни своего партнера.

3. Они понимают, насколько важен физический контакт

Специалисты утверждают, что тактильный опыт очень важен для укрепления отношений. Без него сложно создать атмосферу полного доверия к партнеру. Счастливые отношения — это ежедневные прикосновения, нежные объятия и поцелуи.

4. Они решают конфликты, а не используют их для тренировки своих ораторских способностей

В счастливых парах любые споры решаются путем открытых дискуссий и конструктивного выражения своей позиции. Также важно, чтобы партнеры уважительно относились к мнению друг друга и всегда пытались найти компромиссный вариант разрешения спорного вопроса. К тому же любой острый момент всегда можно сгладить шуткой или проявлением нежности.

5. Они остаются самими собой, а не притворяются другими людьми

Счастливые отношения — это когда ты можешь позволить себе оставаться самим собой, а не подстраиваться под вкусы и взгляды партнера. Настоящая любовь предполагает, что люди испытывают чувства к тем людям, которыми их партнеры являются в данный момент, а не к тем, в кого они могут превратиться в будущем. Поэтому уважительно относитесь к желаниям партнера, его мировоззрению и способам самовыражения, даже если они отличаются от ваших. Такой подход позволит окружить отношения уютной атмосферой, в которой можно не бояться показывать свое настоящее «я». Если вы хотите понять, какое будущее ждет ваши взаимоотношения с партнером, задайте себе всего один вопрос: «Будете ли счастливы с этим человеком, даже если через несколько лет он останется той же личностью, что и сейчас?».

6. Они постоянно пробуют что-то новое

Многие пары расстаются из-за того, что им становится скучно в отношениях. Чтобы этого не произошло, постоянно пробуйте что-нибудь новое и захватывающее. Поход в ресторан или совместное посещение фитнеса, конечно, подарят вам приятные эмоции, но подобный опыт не может вдохновить и поднять отношения на новый уровень. Например, отличным примером нового опыта могут стать путешествия или совместное освоение какого-либо экстремального вида спорта. Успешные пары регулярно подпитывают свои отношения подобным необычным опытом, еще больше укрепляя особую связь, существующую между влюбленными.

7. Они воспринимают успехи партнера как свои собственные

Еще один важный аспект счастливых отношений — это искренняя радость за успехи второй половинки. Если ваш партнер получил более высокооплачиваемую и престижную должность, похвалите его, скажите, как вы гордитесь им, и попросите рассказать все в мельчайших подробностях. Счастливые пары не только радуются достижениям друг друга, но и делятся ими с окружающими, открыто демонстрируя свою любовь и гордость за успехи партнера.

Счастье — это не везение, а результат постоянной работы. Одной страсти недостаточно, чтобы построить успешные отношения. Необходимо ежедневно прилагать усилия, чтобы связь между вами и вашим партнером становилась крепче. Только такая непрерывная работа поможет создать идеальные отношения, в которых люди не только питают друг к другу самые нежные чувства, но еще и развиваются вместе, испытывают гордость за успехи другого, находят компромиссы и продолжают оставаться самими собой.

Текст: Flytothesky.ru