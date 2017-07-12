Монахи нашли древние рецепты от «отца медицины»

Гиппократ – наверное, самый известный в мире врач, но вот об его учении нам известно очень мало.





Когда студенты-медики получают дипломы, они торжественно читают знаменитую клятву Гиппократа, написанную более двух тысяч лет назад: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного…»

«Отец медицины» жил в Древней Греции между 460 и 370 гг. до н.э. Считается, что он был одним из первых врачей, который описывал болезни, утверждая, что они вызваны естественным образом (а не каким-либо магическим проклятием), и до наших дней дошло около 60 писаний, приписываемых именно Гиппократу.

И вот совсем недавно монахи, проводящие реставрационные работы в Библиотеке Св. Екатерины в Египте, заявили , что нашли рукопись, в которой описаны исследования от самого «отца медицины».





Текст содержит четыре медицинских рецепта, но только один из них приписывается Гиппократу. Монахи так долго не замечали это историческое сокровище только потому, что поверх старинных рецептов были написаны отрывки из Библии.

Рукопись называется палимпсест – это пергамент из вытянутой кожи, который в то время был очень дорогим и сложным в изготовлении материалом. Таким образом, многие тексты, которые, по-видимому, когда-то в древности не считались исторически ценными, были стерты или поверх них писали заново.





Итак, древний манускрипт был «скрыт» писаниями уже средневековых авторов, потому это затруднило работу исследователей и расшифровку того, что на самом деле хотел поведать Гиппократ. Им пришлось воспользоваться спектральной визуализацией, чтобы выявить более старый текст, который невозможно увидеть невооруженным глазом. То, что они нашли, оказалось очень ценным.

«Рукопись, содержащая три медицинских текста, – одна из самых древних и самых значимых рукописей в мире», – заявил прессе исследователь Майкл Филипс.

Текст, вероятно, не был написан непосредственно рукой Гиппократа, а только через несколько столетий после его смерти. Но информация явно была получена непосредственно из его учения, что делает рукопись бесценной для ученых, которые давно хотят узнать больше об этой знаменитой, но все еще малоизвестной для нас исторической личности.

Неудивительно, что подобное открытие было сделано в монастыре Св. Екатерины, одном из старейших христианских монастырей, расположенном у подножия горы Синай. В библиотеке монастыря хранится самая древняя Тора и многие другие исторические рукописи, пропагандирующие межрелигиозную толерантность – всего около 160 пергаментов.

Текст: Flytothesky.ru