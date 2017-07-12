Как избавиться от стресса в отношениях?

Счастье – это выбор, и вы можете быть счастливыми. В жизни случаются стрессовые ситуации, но только вам выбирать, разрешите ли вы им повлиять на ваши отношения или нет. Отношения могут быть отличным источником силы, радости и позитива, но в них периодически возникает и напряженность. Это может быть стресс из внешнего источника: например, из-за переработок или частых командировок. Стресс также может формироваться внутри отношений, но со всеми этими помехами вы вполне способны справиться. Что для этого делать?





1. Вы в одной лодке

Ситуации, вызывающие стресс и напряжение в отношениях, вызывают чувство вины. Когда возникает соблазн возложить вину на вашего партнера или на самого себя, подумайте о ситуации объективно. Вы с партнером в одной лодке, в одной команде – а значит работа со стрессом должна быть совместная.

2. Будьте гибкими

Открытость для изменений в ваших отношениях может существенно помочь в борьбе со стрессом. Если вы обнаружите, что стали слишком жесткими, неспособными к компромиссу и не стремитесь меняться, то это может создать еще больше проблем в придачу к тем, которые у вас уже есть. Быть гибким – это эмоциональный труд, а взаимопомощь в трудные времена творит чудеса в стрессовых ситуациях. Отношения работают через коммуникации и компромисс.

3. Оставайтесь «на связи»

Когда вас захлестывает стресс, вам может быть трудно оставаться эмоционально или физически «на связи» с вашим партнером. А ведь именно такая связь способна помочь выдержать бурю. Постоянно общайтесь, будьте ласковы и нежны. Делайте маленькие приятности, отправляйте добрые и позитивные мысли. В конце концов, шлите текстовые сообщения с нежными и ободряющими словами. Это очень немаловажно в борьбе со стрессом в отношениях.

4. Спросите себя, насколько адекватны и рациональны ваши реакции?

Когда случается что-то стрессовое, ваши эмоции с легкостью завладевают рациональной частью вашего мозга. Независимо от ситуации, попробуйте сделать паузу, чтобы остановиться и спросить себя, правильно ли вы оцениваете и трактуете происходящее. Эмоциональная реакция – это нормально, но важно также убедиться, что она не противоречит и не мешает наиболее логичному ходу действий для борьбы со стрессовыми факторами.

5. Будьте толерантны и проявляйте сочувствие

Люди справляются со стрессом по-разному. Вы и ваш партнер тоже можете реагировать на него совершенно по-разному. Допустим, один из вас умеет отлично уклоняться от «ударов», а второй будет взирать на ситуацию и реагировать на неё со страхом и беспокойством. Понимание того, как вы оба своими путями справляетесь со стрессом, может значительно облегчить ваше моральное состояние.

6. Выработайте план

Если вы вдвоем составите конкретный план того, что нужно сделать, то ситуация может разрядиться в течение нескольких часов. И это снова вопрос об умении находить компромиссы и слушать друг друга. Если у вас это не получается, обсудите ваши ожидания от ситуации. Помните, что наличие совместного и согласованного плана действий – это безотказное оружие в борьбе со стрессом.

7. Обратитесь за внешней поддержкой

Несмотря на то, что стресс связан с вашими отношениями, вы и ваш партнер не должны в этом закрываться и отгораживаться от мира. Помните, что у вас есть внешняя система поддержки, а также семья и друзья. Обратитесь к кому-то еще вне ваших отношений за помощью, за рекомендациями и советами, чтобы облегчить эмоциональное напряжение и у себя, и у вашего партнера.

И главное – не пугайтесь стресса. Это неизбежная реальность во взрослых отношениях. А вот понимание того, как правильно справляться со стрессовыми факторами, может сделать ваши отношения сильнее, чем когда-либо. Вы и ваш партнер получите из этого ценнейший урок и сможете в дальнейшем «гасить» как внутренний стресс, так и стресс, возникающий из-за внешних ситуаций, например, потеря работы или напряженный график. Не позволяйте вашим проблемам победить вас.

Текст: Flytothesky.ru