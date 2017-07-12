Что умело скрывают разные знаки зодиака

У каждого есть свои собственные маленькие тайны и секреты, которые они умело скрывают от всех остальных. Некоторые личные качества просто не предназначены для совместного использования со всем миром. Кстати, от знака зодиака, говорят, это тоже зависит. Хотите узнать, что они так искусно прячут от окружающих, и мы порой даже об этом не догадываемся?





1. Овен

Овен – мастер маскировать собственные страхи и неуверенность. Оказывается, он бывает застенчив и стыдлив, но вот демонстрировать это людям отнюдь не желает. Например, если ему предстоит выступать перед огромной аудиторией, у него будут потеть от страха ладони, но виду он ни за что не подаст.

2. Телец

Тельцу не нравится признаваться, что он очень нетерпимый. По сути, этот знак весьма субъективно относится к людям и быстро раздает оценочные суждения. Хотя именно этот аспект своей личности Телец предпочитает либо тщательно скрывать, либо отрицать. Он предпочел бы, чтобы люди видели его открытым и лояльным.

3. Близнецы

Близнецы мастерски скрывают свой страх быть одинокими. Несмотря на свою коммуникабельность, они могут быть несколько нервными и встревоженными, общаясь с людьми. Этот знак очень боится быть отвергнутым, потому и волнуется, как его воспринимают, и нравится ли он окружающим.

4. Рак

Рак прекрасно скрывает свое пренебрежение к незнакомцам. Можно сказать, что он внутренне отторгает людей, которых не знает. Если Рак не знает вашего имени, он будет держаться от вас подальше, но одновременно стараться быть подчеркнуто дружелюбным, так как не хочет показаться грубым и враждебно настроенным.

5. Лев

Лев знает, как умело прятать свою уязвимость. На первый взгляд, это очень дерзкий и отчасти нахальный знак, но глубоко внутри Лев ранимый и незащищенный. Он может быть очень чувствителен к тому, как его воспринимают другие, и ждет особого деликатного отношения.

6. Дева

Самый большой приоритет Девы – это её работа. Но все же этому знаку иногда нравится делать перерывы и позволить себе немного оторваться. Но Дева тщательно скрывает свои маленькие слабости. Она не расскажет людям о своих отпускных планах на ближайшее время или о том, как она собирается развлечься на выходных.

7. Весы

Весы искусно прячут недовольство, которое сидят у них внутри. Когда их кто-то обижает или разочаровывает, они никогда этого не забудут, но станут притворяться, что не помнят прошлых обид. Как бы не так! Конечно, Весы пытаются быть прощающими людьми, но это только их внешняя маска для окружающих.

8. Скорпион

У Скорпиона просто уйма личных тайн и секретов. Он не доверяет людям, поэтому обо всем умалчивает и всё скрывает. Этот знак редко ставит в известность друзей и знакомых о том, что происходит в его жизни, и практически никогда не откровенничает о собственных чувствах и эмоциях. Этот знак зодиака является самой настоящей закрытой книгой.

9. Стрелец

Стрелец хорошо скрывает свое стремление к стабильности. Он свободный авантюрист и перекати-поле, но порой ему так хочется стабильности и последовательности в своей жизни. Иногда Стрельцу даже немного завидно, что все друзья уже осели и создали семьи, но вслух он никогда этого не произнесет.

10. Козерог

Козерог иногда может быть сентиментальным человеком, но этого практически никогда не видно. Ему точно не хочется показывать людям свою непривычную мягкость. Этот знак предпочитает имидж жесткой и несгибаемой личности, хотя в душе хочет расслабиться, стать эмоциональным человеком и дать волю чувствам.

11. Водолей

Водолей лучше всего скрывает свои эмоции и накрепко держит их в себе. Он ни за что и никому не признается, когда что-то его беспокоит, или почему он грустит. Этот знак подсознательно не хочет, чтобы люди знали, как он себя чувствует. Хотя порой эмоции у него так и рвутся наружу.

12. Рыбы

Рыбы знают, как скрывать свои таланты. Они редко хвастаются, показывают свои достижения и предпочитают скромно стоять в сторонке. Этот знак молча делает, но никогда не кичится своими результатами. Когда люди делают Рыбам комплименты, то они просто отмахиваются и отвечают, что все это не заслуживает никакого внимания.

Текст: Flytothesky.ru