Тревожные состояния: что это такое и как с ними бороться

Состояния безотчетной тревожности, наверное, знакомы всем людям. Фактически эти реакции напрямую связаны с мозгом, который выдает команду «дерись или убегай». С биологической точки зрения этот механизм весьма интересен, поскольку тревожность ведет к учащению дыхания и сердцебиения, и организм «готовит» вас к возможной внешней атаке, которой (на самом деле) нет – и в результате это может вызвать множество психических и физических проблем. Не верьте каждой тревожной мысли – она лжет!





Итак, общие симптомы тревожного состояния:

— Паника, страх и беспокойство

— Проблемы со сном

— Невозможность оставаться спокойным

— Холодные, потные, немеющие конечности

— Сбивчивое дыхание

— Сердцебиение (учащенное)

— Сухость во рту

— Тошнота

— Мышечное напряжение

— Головокружение

Если такое состояние становится почти хроническим, признайте проблему и приступайте к её решению. Зная «врага» в лицо, вы сможете лучше понять и объяснить причины возникновения подобных ощущений.

Типы тревожных расстройств

Социальное тревожное расстройство (или социальная фобия) включает в себя чувство дискомфорта при пребывании в социуме. Люди с этим расстройством постоянно переживают, что другие могут о них думать, а также бояться, что их осуждают или критикуют.

Общее тревожное расстройство (синдром общей тревожности) – второе по «популярности» и самое загадочное, так как человек чувствует сильное беспокойство, внутреннее напряжение и волнение без причины.

Паническое расстройство (панические атаки) самое тяжелое. Его можно описать, как внезапное ощущение сильнейшего страха перед дискомфортом, который достигает своего пика в течение нескольких минут и может даже напоминать сердечный приступ.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) развивается после того, как вы стали свидетелем или испытали что-то травмирующее. Сегодня мы связываем это расстройство в основном с военными действиями. Психологические симптомы ПТСР включают моментальную возбудимость, бессонницу, кошмары и навязчивые воспоминания.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) вызывает такие поведенческие симптомы, как выполнение навязчивых, повторяющихся действий.

Чем это чревато?

Основной причиной осложнений в результате тревожности является неспособность мозга вернуться к состоянию равновесия. Чем это заканчивается?

— Хроническая тревожность увеличивает риск хронических респираторных заболеваний.

— Длительное напряжение приводит к общему плохому состоянию здоровья.

— Исследователи говорят, что вакцины менее эффективны у людей с тревожными состояниями.

— Не исключена взаимосвязь между высоким уровнем тревожности и развитием синдрома раздраженного кишечника.

— Хроническая тревожность увеличивает риск сердечного приступа.

— Ослабление иммунной системы.

Что делать?

— Физическая нагрузка: почти идеальный способ облегчить стресс и снять состояние тревожности.

— Медитация / йога: достаточно действенные и эффективные практики. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что регулярные медитации позитивно изменяют химию мозга, что ведет к избавлению от тревожности.

— Качественный сон: от 7 до 8 часов – это время необходимо для восстановления ресурсов мозга. Избыток же сна (10 и более часов) обладает абсолютно противоположным контрпродуктивным эффектом.

— Сбалансированный рацион питания: рекомендуется комбинировать цельные зерна, фрукты, овощи и постное мясо.

— Отказ от курения и минимум алкоголя: хотя эти вредные привычки могут привести к временному улучшению настроения (в результате увеличения уровня дофамина в мозге), в целом они сопряжены со значительными рисками для здоровья.

Текст: Flytothesky.ru