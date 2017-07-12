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Тревожные состояния: что это такое и как с ними бороться
13.07.2017 13:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Состояния безотчетной тревожности, наверное, знакомы всем людям. Фактически эти реакции напрямую связаны с мозгом, который выдает команду «дерись или убегай». С биологической точки зрения этот механизм весьма интересен, поскольку тревожность ведет к учащению дыхания и сердцебиения, и организм «готовит» вас к возможной внешней атаке, которой (на самом деле) нет – и в результате это может вызвать множество психических и физических проблем. Не верьте каждой тревожной мысли – она лжет!
Итак, общие симптомы тревожного состояния:
— Паника, страх и беспокойство
Если такое состояние становится почти хроническим, признайте проблему и приступайте к её решению. Зная «врага» в лицо, вы сможете лучше понять и объяснить причины возникновения подобных ощущений.
Типы тревожных расстройств
Социальное тревожное расстройство (или социальная фобия) включает в себя чувство дискомфорта при пребывании в социуме. Люди с этим расстройством постоянно переживают, что другие могут о них думать, а также бояться, что их осуждают или критикуют.
Общее тревожное расстройство (синдром общей тревожности) – второе по «популярности» и самое загадочное, так как человек чувствует сильное беспокойство, внутреннее напряжение и волнение без причины.
Паническое расстройство (панические атаки) самое тяжелое. Его можно описать, как внезапное ощущение сильнейшего страха перед дискомфортом, который достигает своего пика в течение нескольких минут и может даже напоминать сердечный приступ.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) развивается после того, как вы стали свидетелем или испытали что-то травмирующее. Сегодня мы связываем это расстройство в основном с военными действиями. Психологические симптомы ПТСР включают моментальную возбудимость, бессонницу, кошмары и навязчивые воспоминания.
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) вызывает такие поведенческие симптомы, как выполнение навязчивых, повторяющихся действий.
Чем это чревато?
Основной причиной осложнений в результате тревожности является неспособность мозга вернуться к состоянию равновесия. Чем это заканчивается?
— Хроническая тревожность увеличивает риск хронических респираторных заболеваний.
Что делать?
— Физическая нагрузка: почти идеальный способ облегчить стресс и снять состояние тревожности.
— Медитация / йога: достаточно действенные и эффективные практики. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что регулярные медитации позитивно изменяют химию мозга, что ведет к избавлению от тревожности.
— Качественный сон: от 7 до 8 часов – это время необходимо для восстановления ресурсов мозга. Избыток же сна (10 и более часов) обладает абсолютно противоположным контрпродуктивным эффектом.
— Сбалансированный рацион питания: рекомендуется комбинировать цельные зерна, фрукты, овощи и постное мясо.
— Отказ от курения и минимум алкоголя: хотя эти вредные привычки могут привести к временному улучшению настроения (в результате увеличения уровня дофамина в мозге), в целом они сопряжены со значительными рисками для здоровья.
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Состояния безотчетной тревожности, наверное, знакомы всем людям. Фактически эти реакции напрямую связаны с мозгом, который выдает команду «дерись или убегай». С...
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