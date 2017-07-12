Когда я потеряла работу, то поняла несколько важных истин

В начале лета мой самый худший кошмар стал реальностью. Я потеряла работу. Полная неизвестность и состоянии подвешенности сначала загнали меня в полный ступор, а затем в панику. Но как только первоначальный страх был активно «забит тапочками», он оказался замаскированным удовольствием, несмотря на внезапное отсутствие заработной платы и какой-либо предсказуемости. Полученный опыт позволил мне выделить четыре жирных плюса ситуации и, оказывается, это стало началом прогресса.





1. Терять мне было нечего

Впервые за почти два года я больше не жила с опасениями потерять работу. Наихудший сценарий был отыгран, и (да-да-да!) было неимоверно страшно погрузиться в неизвестность. Но, никто не умер. Я действительно почувствовала, как с моей спины сняли невидимый туристический рюкзак с огромным весом. Еще в прошлом году моя работа, по сути, стала настолько напряженной и стрессовой, что у меня начались мигрени, а затем период легкой депрессии. Ну как же без неё, родимой! Проведя последние четыре месяца на работе в обнимку с постоянными тревожными состояниями, я стала все отчетливее слышать сначала робкую, а потом более осмелевшую мысль: «Или что-то изменится, или я сойду с ума».

Однако, когда мы намертво «залипаем» в привычном цикле реального мира, где мы живем от зарплаты до зарплаты, слишком страшно уходить с работы, даже если она разрушает вас морально и физически. Я не была достаточно храброй, чтобы самой сойти с этого поезда. Иногда, жизнь делает выбор за нас и дает свободу. Для меня, в этой конкретной ситуации, жизнь дала мне шанс вырваться из порочного круга, в котором я застряла.

2. Я узнала, кто мои настоящие друзья

Мне пришлось узнать, для кого я действительно, как человек, что-то значу. Моя вторая половина повела себя как незыблемая скала, за которую я смогла спрятаться, чтобы переждать бурю. А поскольку я страдаю легкой степенью недоверчивости к людям в целом, мне было приятно и удивительно видеть, сколько настоящих друзей пошло мне навстречу. А те, кто отсеялся, даже принесли мне своим исчезновением определенную радость.

3. Мне пришлось вновь «изобретать» себя

Я всегда втайне мечтала стать сама себе боссом. Но опять же, я не была достаточно смелой и решительной, чтобы прыгнуть в неизвестность. Я и сейчас этого побаиваюсь и думаю о том, какой из двух вариантов выбрать: опять пойти в наемные работники или начать обдумывать план собственного бизнеса. В данный момент, пока я на распутье, я просто писатель и независимый маркетолог, дающий консультации. Это тяжело сначала, но, несмотря на падение моих заработков, я бы ни за что не вернулась на прежнюю работу.

4. Я занялась личным ростом

Мне действительно пришлось многое переосмыслить, и я продолжаю это делать, чтобы выбрать правильный путь для моего следующего карьерного этапа. Потеря работы заставила меня столкнуться лицом к лицу с банальным отказом и прочувствовать ощущение неудачи. (Я лузер!) Теперь, переехав в мир фрилансеров (временно или постоянно?), я обнаружила, что могу быть очень даже гибкой и изобретательной.

И самое главное, что я поняла: хуже всего – это сам страх и его ощущение, а не та вещь, которую вы якобы боитесь.

Я так долго боялась потерять работу. А когда это, наконец, произошло, я честно пережила начальную панику, а потом действительно почувствовала облегчение. Там, где был страх, теперь появились возможности.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru