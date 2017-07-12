Эти секреты прокачают вашу продуктивность

Успех сегодня невозможен без стремления к максимальной продуктивности, позволяющей опережать конкурентов и реализовывать множество целей. Рекомендации, призванные помочь увеличить производительность, будут полезны не только тем, кто не успевает выполнять намеченные задачи, но и людям, которые настолько завалены работой, что не могут найти даже немного времени для отдыха и восстановления сил. Советы, приведенные в данной статье, не потребуют от вас чего-то экстраординарного, но именно их простота и позволяет добиться успеха каждому, кто хочет стать более продуктивным.





1. Список дел — проверенный и эффективный способ планирования

Такая простая привычка, как ежедневное составление списка задач, может в несколько раз увеличить вашу продуктивность. Однако хороших результатов получится добиться лишь при грамотном подходе. В списке должно быть четкое разделение между важными делами и задачами, выполнение которых может быть отложено на определенный срок. Самый популярный метод ранжирования — это распределение задач по срочности их выполнения. Но более продуктивный подход — это составление списка, в котором приоритетными являются задачи, вдохновляющие и мотивирующие вас на дальнейшее развитие.

2. Самые важные и сложные задачи выполняйте в часы вашей наибольшей активности

Если вы внимательно проследите за изменением своего самочувствия в течение дня, то поймете, что в определенное время суток вы гораздо более продуктивны, чем в остальной период. У большинства людей этот пик активности приходится на утренние часы. Причем его длительность может составлять всего несколько часов, после которых производительность значительно снижается. Поэтому эффективное планирование предполагает выполнение ключевых задач именно в период наибольшей активности.

3. Важные задачи должны быть четко прописаны в плане на день

Низкая продуктивность очень часто связана с негативным влиянием на рабочий процесс всевозможных факторов, отвлекающих внимание и мешающих сконцентрироваться. Поэтому необходимо снизить их воздействие до минимума. Например, для каждой важной задачи можно выделять в своем графике конкретный промежуток времени, в течение которого вы будете недоступны для звонков и социальных сетей. Когда задача заранее прописана в вашем расписании, то вы можете предупредить своих коллег, сотрудников и друзей, чтобы они не мешали вам сконцентрироваться на работе. А чтобы создать максимально комфортную обстановку для продуктивного выполнения задач, стоит приобрести шумоподавляющие наушники. Тишина — лучший способ повысить концентрацию.

4. Работайте с перерывами

Многие думают, что перерывы во время рабочего процесса значительно понижают его продуктивность. Однако все обстоит иначе. Иногда именно своевременный отдых позволяет затем повысить производительность и качество проделанной работы. Когда вы в течение длительного времени занимаетесь тяжелой умственной деятельностью, то ваш мозг устает и начинает работать менее эффективно. А перерыв — это прекрасная возможность взглянуть на выполняемую задачу с другой стороны. Если сравнить человека с компьютером, то это «перезагрузка», помогающая решить многие проблемы.

Если у вас не получается справиться с задачей в течение длительного времени, значит, стоит прерваться и отдохнуть. Например, отвлечься поможет расслабляющая музыка, прогулка на свежем воздухе или чтение забавных историй. Если вы вовлечены в ответственный проект, отнимающий все ваши силы, на выходных обязательно устройте себе небольшой праздник, занявшись тем, что вызывает у вас радостные эмоции.

5. Используйте технологии для упрощения рабочего процесса

Технологии и всевозможные приложения — это отличные инструменты для повышения продуктивности. Например, сегодня существуют программы, сортирующие за вас входящие сообщения и письма, распределяя их по степени важности. Также разработаны приложения, помогающие отслеживать прогресс того или иного проекта и вносить в него своевременные изменения. И подобных примеров очень много.

6. Вырабатывайте полезные привычки

От того, как проходят первые часы после пробуждения, во многом зависит продуктивность всего дня. Поэтому утро лучше начинать с правильных привычек. Например, не пользуйтесь гаджетами хотя бы в течение часа после подъема. Лучше посвятите это время чему-нибудь полезному, способному настроить вас на продуктивную работу. Отличный пример подобных утренних ритуалов — это ведение дневника и записывание в него всех ваших целей на день, занятие йогой или фитнесом, чтение познавательной и развивающей литературы. Также не забывайте о полезном завтраке, способном зарядить вас энергией.

Высокая продуктивность — это результат правильных привычек и самодисциплины. Как видите, секрет успеха довольно прост. И помните, что своевременное выполнение поставленных целей — это не только шаг к повышению продуктивности, но и к осуществлению ваших самых заветных желаний.

Текст: Flytothesky.ru