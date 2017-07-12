10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

История – дама капризная, и понять её весьма сложно. В то время как одна часть мира не может оправиться от политического скандала, другая часть ликует от прорывного научного достижения. Некоторые из таких почти одновременных исторических событий настолько удивительны, что нам бы и в голову не пришло сопоставлять даты, чтобы изменить собственное восприятие времени.

1. Гарриет, черепаха Чарльза Дарвина, умерла в 2006 году, когда сам Дарвин умер в 1882 году. Стив Ирвин был хозяином Гарриет с 1987 года до самой её смерти.





Сэр Чарльз Дарвин привез Гарриет с Галапагосских островов в 1835 году, когда она была размером с обеденную тарелку. Она какое-то время жила у Дарвина в Англии, а затем переехала в Австралию к его другу Джону Уикхему. В 1987 году Стив Ирвин приобрел ее в парке рептилий и фауны Квинсленда. Гарриет прожила в семье Ирвина до 23 июня 2006 года и скончалась, видимо, от старости.

2. Галилей умер в год рождения Ньютона





Галилео Галилей – итальянский физик-астроном, инженер, философ и математик, которого называли «отцом наблюдательной астрономии», «отцом современной физики», «отцом научного метода» и «отцом науки». Его земной путь закончился 8 января 1642 года. В том же году, всего через 11 месяцев, родился сэр Исаак Ньютон, прославившийся описанием гравитации и множеством других научных открытий.

3. Первые заключенные стали прибывать в Освенцим в том же году, когда Макдональдс начал продавать свой фаст-фуд





Нацистская Германия вторглась в Польшу в сентябре 1939 года. В апреле 1940 года начал функционировать концентрационный лагерь Освенцим, куда привезли первых 300 евреев. В это же самое время Америка наблюдала начальный этап становления культовой сети быстрого питания Макдональдс. Первая точка была открыта в 1940 году как барбекю-ресторан в Сан-Бернардино, штат Калифорния.

4. Когда были основаны США, еще существовал последний остаток империи Чингисхана (Крымское ханство)





4 июля 1776 года Конгресс в Филадельфии объявил о независимости государственного образования под названием Соединенные Штаты Америки. В это же время на другом континенте медленно угасала империя Чингисхана, а точнее его последний остаток – Крымское ханство.

5. Кока-Кола (1892) на тридцать один год моложе Италии (17 марта 1861 года)





17 марта 1861 года правительство Сардинии во главе с графом Кавуром объявило о создании единого итальянского королевства, и на карте появилась объединенная Италия. Спустя всего тридцать один год компания Coca-Cola выпустила свой первый продукт, которому суждено было стать культовым.

6. Мэрилин Монро и королева Елизавета II – ровесницы.





Британская королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Всего через два месяца в том же году, 1 июня 1926 года, появилась на свет знаменитая американская актриса Мэрилин Монро.

7. Высадка на Луне состоялась через 66 лет после первого полета пилотируемого самолета





В 10:35 утра 17 декабря 1903 года Уилбур Райт отпустил удерживающий трос, и его брат Орвилл Райт поднялся в воздух на самолете. Полет длился 12 секунд и преодолел расстояние в 36 м. Всего через шестьдесят шесть лет 20 июля 1969 года Аполлон II высадился на поверхности Луны. Нил Армстронг и Эдвин Олдрин стали первыми людьми, ступившими на её поверхность. Всего каких-то 66 лет между первым самолетом и преодолением расстояния в 385 тысяч км от Земли.

8. Оксфордский университет старше Мачу-Пикчу





Оксфордский университет является одним из старейших университетов в мире. У него нет точно зафиксированной даты основания, но есть доказательства того, что преподавание там началось еще в 1096 году. Получается, что британский университет значительно старше Мачу-Пикчу, города-крепости инков 15-го века, расположенного в Перу над Священной долиной на высоте 2450 м.

9. Отцы-основатели США понятия не имели о динозаврах, потому что на тот момент наука еще не доказала их существование





Первым человеком, который описал динозавра в научном журнале, был преподобный Уильям Бакленд, профессор геологии в Оксфорде. Но в то время для этих «огромных ископаемых ящериц» не было названия. Слово «динозавр» было придумано в 1842 английским палеонтологом Ричардом Оуэном. Аврааму Линкольну в том году было 33 года. Ни отцы-основатели США, ни весь остальной мир понятия не имели о существе, бродившем по планете миллионы лет назад.

10. Во Франции еще вовсю пользовались гильотиной, когда на экран вышли первые «Звездные войны»





«Звездные войны» – американская космическая эпопея началась в 1977 году. По другую сторону Атлантики Франция все еще использовала гильотину в качестве официального способа смертной казни. От гильотины отказались 11 сентября 1977 года, и в тот же день состоялась французская премьера «Звездные войны: Эпизод IV – Новая надежда».

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Flytothesky.ru