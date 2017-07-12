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10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

13.07.2017 19:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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История – дама капризная, и понять её весьма сложно. В то время как одна часть мира не может оправиться от политического скандала, другая часть ликует от прорывного научного достижения. Некоторые из таких почти одновременных исторических событий настолько удивительны, что нам бы и в голову не пришло сопоставлять даты, чтобы изменить собственное восприятие времени.

1. Гарриет, черепаха Чарльза Дарвина, умерла в 2006 году, когда сам Дарвин умер в 1882 году. Стив Ирвин был хозяином Гарриет с 1987 года до самой её смерти.

10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

Сэр Чарльз Дарвин привез Гарриет с Галапагосских островов в 1835 году, когда она была размером с обеденную тарелку. Она какое-то время жила у Дарвина в Англии, а затем переехала в Австралию к его другу Джону Уикхему. В 1987 году Стив Ирвин приобрел ее в парке рептилий и фауны Квинсленда. Гарриет прожила в семье Ирвина до 23 июня 2006 года и скончалась, видимо, от старости.

2. Галилей умер в год рождения Ньютона

10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

Галилео Галилей – итальянский физик-астроном, инженер, философ и математик, которого называли «отцом наблюдательной астрономии», «отцом современной физики», «отцом научного метода» и «отцом науки». Его земной путь закончился 8 января 1642 года. В том же году, всего через 11 месяцев, родился сэр Исаак Ньютон, прославившийся описанием гравитации и множеством других научных открытий.

3. Первые заключенные стали прибывать в Освенцим в том же году, когда Макдональдс начал продавать свой фаст-фуд

10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

Нацистская Германия вторглась в Польшу в сентябре 1939 года. В апреле 1940 года начал функционировать концентрационный лагерь Освенцим, куда привезли первых 300 евреев. В это же самое время Америка наблюдала начальный этап становления культовой сети быстрого питания Макдональдс. Первая точка была открыта в 1940 году как барбекю-ресторан в Сан-Бернардино, штат Калифорния.

4. Когда были основаны США, еще существовал последний остаток империи Чингисхана (Крымское ханство)

10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

4 июля 1776 года Конгресс в Филадельфии объявил о независимости государственного образования под названием Соединенные Штаты Америки. В это же время на другом континенте медленно угасала империя Чингисхана, а точнее его последний остаток – Крымское ханство.

5. Кока-Кола (1892) на тридцать один год моложе Италии (17 марта 1861 года)

10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

17 марта 1861 года правительство Сардинии во главе с графом Кавуром объявило о создании единого итальянского королевства, и на карте появилась объединенная Италия. Спустя всего тридцать один год компания Coca-Cola выпустила свой первый продукт, которому суждено было стать культовым.

6. Мэрилин Монро и королева Елизавета II – ровесницы.

10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

Британская королева Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Всего через два месяца в том же году, 1 июня 1926 года, появилась на свет знаменитая американская актриса Мэрилин Монро.

7. Высадка на Луне состоялась через 66 лет после первого полета пилотируемого самолета

10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

В 10:35 утра 17 декабря 1903 года Уилбур Райт отпустил удерживающий трос, и его брат Орвилл Райт поднялся в воздух на самолете. Полет длился 12 секунд и преодолел расстояние в 36 м. Всего через шестьдесят шесть лет 20 июля 1969 года Аполлон II высадился на поверхности Луны. Нил Армстронг и Эдвин Олдрин стали первыми людьми, ступившими на её поверхность. Всего каких-то 66 лет между первым самолетом и преодолением расстояния в 385 тысяч км от Земли.

8. Оксфордский университет старше Мачу-Пикчу

10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

Оксфордский университет является одним из старейших университетов в мире. У него нет точно зафиксированной даты основания, но есть доказательства того, что преподавание там началось еще в 1096 году. Получается, что британский университет значительно старше Мачу-Пикчу, города-крепости инков 15-го века, расположенного в Перу над Священной долиной на высоте 2450 м.

9. Отцы-основатели США понятия не имели о динозаврах, потому что на тот момент наука еще не доказала их существование

10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

Первым человеком, который описал динозавра в научном журнале, был преподобный Уильям Бакленд, профессор геологии в Оксфорде. Но в то время для этих «огромных ископаемых ящериц» не было названия. Слово «динозавр» было придумано в 1842 английским палеонтологом Ричардом Оуэном. Аврааму Линкольну в том году было 33 года. Ни отцы-основатели США, ни весь остальной мир понятия не имели о существе, бродившем по планете миллионы лет назад.

10. Во Франции еще вовсю пользовались гильотиной, когда на экран вышли первые «Звездные войны»

10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

«Звездные войны» – американская космическая эпопея началась в 1977 году. По другую сторону Атлантики Франция все еще использовала гильотину в качестве официального способа смертной казни. От гильотины отказались 11 сентября 1977 года, и в тот же день состоялась французская премьера «Звездные войны: Эпизод IV – Новая надежда».10 сравнений исторических дат, которые изменят ваше восприятие времени

Текст:
Flytothesky.ru

 
 
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История – дама капризная, и понять её весьма сложно. В то время как одна часть мира не может оправиться от политического скандала, другая часть ликует от прорывного...

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