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Гору Гедиминиса закрывают до 17 июля

13.07.2017 21:38 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Гора, где расположен главный символ Литвы — Башня Гедиминаса, будет закрыта для посетителей до 17 июля, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на министерство культуры страны.

Гору Гедиминиса закрывают до 17 июля
© AFP/ PETRAS MALUKAS
Власти Литвы выделили €3 млн на спасение башни Гедимина

Литовские синоптики объявили, что в столице в четверг пройдут сильные дожди. В ночь на 13 июля были проведены меры по предотвращению новых оползней на горе Гедиминаса.

Гидрометеорологическая служба прогнозирует, что в четверг в Вильнюсе интенсивность осадков составит 23 миллиметра в час. По мнению экспертов, оползень во время такого сильного дождя при текущем состоянии горы Гедиминаса неизбежен. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов.

Специалисты вместе с военными из штабного батальона Великого князя Литовского Гедиминаса постелили водонепроницаемое покрытие на вершину горы и участки, где проводятся археологические исследования.

Водонепроницаемое покрытие не позволит дождевой воде впитаться в землю, и она будет направлена в городскую систему канализации.

На минувшей неделе правительство страны выделило около трех миллионов евро на укрепление холма. Уже несколько месяцев гора находится в аварийном состоянии.

Работы по реставрации горы Гедиминиса, как планируется, начнутся в следующем месяце и закончатся во второй половине 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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За последние несколько месяцев с холма сошли четыре оползня, эксперты опасаются, что проливные июльские дожди спровоцируют очередные сходы.

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