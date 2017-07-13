7 важных советов от 7 успешных людей

Как заработать в жизни нечто более ценное, чем деньги? Настоятельно рекомендуем прислушаться к этим 7 советам, которые помогут стать как минимум уважаемым человеком в глазах многих людей.

1. Выходите наружу из своего особняка: Ричард Брэнсон





Уважение может поднять вас до невиданных высот, но заслужить его нужно, находясь на земле. Миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон – очень простой и открытый человек, сумевший «остаться на земле». Он не брезгует общением с пассажирами и экипажами, выслушивая их точку зрения с блокнотом в руке, или позвонить своим подчинённым, чтобы лично похвалить или поблагодарить их. Уважаемые люди никогда не позволят своему успеху выстроить вокруг них стены элитарности. Они живут скорее в коммунальной квартире, нежели в башне из слоновой кости. Трудно быть уважаемым человеком, если к вам нет доступа. Кстати, если руководители доступны и незаносчивы, то это ведёт к лучшей продуктивности работников и их удовлетворению от работы. Нужно уметь покидать стены своего кабинета, чтобы как можно чаще общаться с персоналом. Это действует!

2. Не позволяйте усталости и отчаянию одолеть вас: Диана Найад





После 60 лет большинство людей предпочитают вязание или садоводство. Диана Найад выбрала для себя заплыв с Кубы во Флориду, причём без использования антиакульей клетки. Она установила новый рекорд, невзирая на свой возраст в 64 года. Подвиг заключается не в том, что её заплыв – это 177 километров, 53 часа плавания, рвота, солнечные ожоги и кожа, разъеденная солёной водой, а в том, что это была её пятая попытка с 1978 года, когда ей было 29. После неудачной четвертой попытки она сочла такой заплыв невыполнимым, но это не остановило её. Уважаемые люди ставят невероятные цели и не сдаются. Диана тоже поставила такую цель, осложнённую её достаточно неюным возрастом, и достигла немыслимого результата.

3. Творите и создавайте: Стив Джобс





Люди, которые вносят свой весомый вклад в развивающиеся отрасли, несомненно, высоко ценятся. А те люди, которые рискуют, разрешают проблемные вопросы, рождают революционные идеи и создают новые отрасли промышленности, получают всемирную славу, признание и уважение. Когда у руля Apple встал Стив Джобс, название компании стало синонимом революции: iPod похоронил CD-плейеры, iPhone поднял смартфоны на новый уровень, а iPad открыл эру планшетов. Джобс прославился своими новыми продуктами, но вошел в историю со своими инновациями. Гениальное новаторство приносит заслуженную славу. Не ищите, что нужно усовершенствовать – ищите, что необходимо создать!

4. Интересуйтесь людьми и принимайте участие в их жизни: принцесса Диана





Многие руководители сталкиваются с проблемой борьбы за их внимание со стороны немалого количества людей. В случае с принцессой Дианой можно сказать иначе: её отличал очевидный интерес и участие в судьбе многих людей, начиная от ВИЧ-инфицированных и заканчивая самыми знаменитыми. Её слова: «Каждого человека необходимо ценить. И у каждого человека есть потенциал». Хотя невозможно уделить внимание всем-всем-всем, тем не менее, уважаемые люди умеют замечать и признавать достоинства других людей. Они не ограничиваются общением только с представителями своего круга, игнорируя всех остальных.

5. Никогда не проглатывайте наживку: Билл Гейтс





Когда-то Стив Джобс нелицеприятно отозвался о Билле Гейтсе: «Он лишен воображения и никогда сам ничего не придумал, он просто бесстыдно пользовался чужими идеями». Сам Джобс был абсолютно далёк от воплощения самой невинности, и Гейтс обладал немалыми фактами и информацией, чтобы огрызнуться в ответ. Тем не менее, когда Гейтса попросили прокомментировать эти слова, он с достоинством опроверг всю критику и даже похвалил Джобса за внимание к его персоне. Потому-то и неудивительно, что Билл Гейтс возглавляет список наиболее уважаемых людей в мире.

6. Будьте последовательны и постоянны: Далай-лама Тензин Гьяцо





Уважаемые люди обладают хорошей репутацией, в которой сложно усомниться. Они делают то, что говорят, и говорят то, что делают. Отличным примером может послужить Роб Форд, мэр Торонто, который был пойман на употреблении наркотиков, а позднее обвинен и в сексуальных домогательствах, алкоголизме, прогулах работы и даже использовании услуг проституток. История изобилует случаями, когда высоко взлетевшие видные деятели оказывались в центре какого-либо отвратительного скандала. Тензин Гьяцо, 14-й Далай-лама, родился в 1935 году и в 6 лет приступил к своему монастырскому обучению. Путь служения и посвящения – это не прогулка в парке, ведь мир является неиссякаемым источником соблазнов и отвлечений. Благочестие, самоотдача и последовательность поведения в течение десятилетий сделали Далай-ламу одним из самых почитаемых и уважаемых людей в мире. Восемь миллионов фолловеров, читающих его твиты, верят, что даже личный Twitter-профиль Далай-ламы является отражением его храма. Соответствие того, что мы думаем, говорим и делаем (даже тогда, когда нас никто не видит) – это именно то, что порождает уважение.

7. Осваивайте новые горизонты и примеряйте новые роли: Арнольд Шварценеггер





Если вы достигли вершины в своей области, высшим пилотажем было бы попытаться завоевать и совершенно другие вершины. От культуриста – к Терминатору, от Терминатора – к губернатору. Карьерный путь Арнольда Шварценеггера поистине удивителен. Уважаемые люди не боятся осваивать новые сферы или примерять на себя новые роли. Они не только устанавливают планку выше, они устанавливают её шире. Когда мы добились первых успешных результатов, неспособность взять курс на нечто новое приводит к застою и неудовлетворённости. Помните, что расширение жизненного опыта – это уже достаточная мотивация для того, чтобы смело заняться чем-то новым и неизведанным.

Текст: Flytothesky.ru



