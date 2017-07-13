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Пара пыталась выполнить поддержку из «Грязных танцев» и вот что из этого вышло

14.07.2017 13:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, Шэрон и Энди Прайс из Сомерсета.

Posted by Sharon Price on Dienstag, 4. Juli 2017

Они вместе уже полтора года и в следующем году собираются пожениться.

Как-то раз они веселились в пивном саду и решили повторить культовую поддержку из фильма «Грязные танцы», когда Патрик Суэйзи подхватывает на руки героиню Дженнифер Грей.

Пара пыталась выполнить поддержку из «Грязных танцев» и вот что из этого вышло

Вот такую поддержку.

Пара пыталась выполнить поддержку из «Грязных танцев» и вот что из этого вышло

Шэрон призналась, что это была её идея, и она предложила Энди именно такой вариант в качестве их первого свадебного танца.

Пара пыталась выполнить поддержку из «Грязных танцев» и вот что из этого вышло

Они честно попытались повторить трюк, но…

Пара пыталась выполнить поддержку из «Грязных танцев» и вот что из этого вышло

…что-то пошло не так.

Пара пыталась выполнить поддержку из «Грязных танцев» и вот что из этого вышло

Энди и Шэрон врезались друг в друга, упали на землю и в результате были доставлены в ближайшую больницу.

Керри, племянница Энди, делавшая эти фотографии, говорит: «Мы и не подозревали, что они все это решили делать всерьез, пока не увидели их лежащими на земле».

Шэрон позже рассказала, что медики были очень обеспокоены состоянием Энди и срезали с него футболку, а потом в машине скорой помощи отвезли в больницу: «Все, что я слышала, как врачи говорили, что он то приходит в себя, то снова теряет сознание. Наши ноги были сплетены, и им пришлось нас распутывать».

«Теперь у нас все в порядке, но у Энди синяки на спине и шее, и у меня тоже болит спина, – добавляет Шэрон. – Думаю, что для нашего первого танца мы все же подберем что-то помедленнее».

Один из читателей новости хладнокровно прокомментировал: «Как только я прочитал фразу «веселились в пивном саду при пабе», я сразу понял, что добром дело не закончится».Пара пыталась выполнить поддержку из «Грязных танцев» и вот что из этого вышло

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Знакомьтесь, Шэрон и Энди Прайс из Сомерсета. Posted by Sharon Price on Dienstag, 4. Juli 2017 Они вместе уже полтора года и в следующем году собираются пожениться. Как-то раз они...

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