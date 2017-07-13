5 фраз, используемых социопатами, чтобы уничтожить вашу уверенность в себе

Социопаты постоянно делают попытки контролировать вашу жизнь. Если вы были в отношениях с таким человеком, скорее всего, вы постоянно чувствовали себя нервно и некомфортно – и не совсем понимали эти свои ощущения. Возможно, вы испытали чувство одиночества, боялись сделать ошибку, допустить промах или вызвать гнев и неодобрение партнера. Причем мысли эти возникали у вас с завидной регулярностью.





Итак, взаимодействуя с социопатом (тем более очень близко), вы фактически пребываете в опасной ситуации и ходите по лезвию ножа. Как же социопаты способны поддерживать отношения? Исключительно с помощью страха, манипуляций и деморализации. Подрыв вашей уверенности является одним из способов, которым социопаты могут удержать вас в ловушке собственной «паучьей сети».

Существуют даже стандартные фразы типичных социопатов, которыми они фактически раскрывают свои реальные намерения.

1. «Ты моя половинка / Мы предназначены друг другу»

В начале отношений социопаты (или нарциссы) любят «бомбить» своей любовью и неустанно озвучивают свою «привязанность» к вам. Это нельзя назвать нормальным поведением. В лучшем случае человек просто не знает, что такое баланс. В худшем случае это манипуляторы, жаждущие контроля. Люди, которые в начале отношений движутся слишком быстро, не уважают чужие границы. Обратите на это внимание.

2. «Ты меня не понимаешь»

Психологическая манипуляция (газлайтинг) – это тактика, когда человек, жаждущий власти и контроля, давит на жертву так, что она ставит под вопрос всю свою реальность. Социопаты знают, что умышленное запутывание ослабляет людей. По сути, социопаты используют эту фразу, чтобы (а) заставить кого-то подвергнуть сомнению самого себя и (б) удовлетворить потребность постоянно ощущать собственную правоту. Эта тактика усиления и наращивания своего влияния и силы.

3. «Я ненавижу сцены / Ты постоянно устраиваешь сцены»

Эта фраза идеально заставляет человека сомневаться еще больше и думать о себе, как об истеричной личности. На самом деле это фраза, которую социопаты используют для активизации нерешительности. Правда в том, что социопаты любят сцены, так как без них они не смогут достичь своих манипулятивных и корыстных целей. Подумайте об этом: сцены являются основным источником «подпитки» социопата. Это их топливо.

4. «Ты во мне нуждаешься / Без меня ты никто»

Социопаты жаждут контроля. Их главное желание состоит в том, чтобы жертва подчинилась их воле полностью. Конечно, они не озвучивают этого, потому что хотят здоровых отношений – здоровых в своем представлении. То, к чему они стремятся, – это создать поток эмоций, перечеркивающих рациональное мышление. Поэтому крайне важно следить за своими эмоциями и своим логическим мышлением при взаимодействии с социопатом.

5. «Ты глупая / неспособная / необразованная»

Вариации этой «шикарной» фразы используются для оправдания своего токсичного и оскорбительного поведения. Опять же, у социопатов нет внутренних запретов на эмоциональное, физическое или психологическое негативное воздействие людей. Теперь объедините эту способность унижать с необоснованным чувством превосходства социопата, с его необходимостью контроля и безжалостностью – и вы поймете, насколько они целенаправленно действуют. В конце концов, это игра на ваших эмоциях; игра, чтобы вовлечь вас в свои сети и больше оттуда не выпускать.

Текст: Flytothesky.ru