Эта гигантская ящерица думает, что она – собака

Когда человек принимает решение завести не особо обременительное домашнее животное, то он обычно выбирает рыбок или хомячка. Когда у человека есть потребность в ласковом питомце, он заводит собаку или кошку. А как насчет ящерицы? Да, они не выглядят очень мило. Нет, они не такие мягкие и приятные. Но они восхитительны по-своему. Например, МакГайвер, 9-килограммовый аргентинский красный тегу, который завоевал множество сердец в Интернете.

Хотя гигантская ящерица – это не собака, но тоже неплохой домашний питомец.

Скотт и его жена Айс завели ящерицу и не жалеют об этом. И хотя их аргентинский красный тегу весом в 9 кг не столь любвеобилен, как другие домашние животные, они знают, что ящерица любит их по-своему.





«Он бродит беспрепятственно по дому, но спит прямо у наших ног перед диваном», – говорит Скотт.

Ящериц очень недооценивают как домашних питомцев, они более любящие, чем вы думаете! МакГайвер стал самой популярной домашней ящерицей (точнее ящером), и у него целых 33 тысячи подписчиков в YouTube.





Кроме YouTube у МакГайвера есть и страница в Facebook, Instagram и даже в LinkedIn (ящеры тоже нуждаются в работе).

МакГайвер стал настолько популярным, что Скотт и Айс предпочитают не афишировать свою фамилию, чтобы однажды один из поклонников МакГайвера не попытался его украсть.





Солнечные ванны во дворе – одно из любимых занятий МакГайвера. Его действительно легко схватить и унести, если знать фамилию и адрес хозяев.

«Прямо сейчас, – говорит Скотт. – Он гуляет на переднем дворе и будет там еще пару часов, а затем самостоятельно отправится отдыхать в ванную комнату».





«Он очень смышленый», – уверен Скотт.

«Он не гений, конечно, но очень сообразительный. Скажем так, он намного умнее, чем большинство людей думают о рептилиях».





Люди, как правило, представления не имеют, как правильно заботиться о ящерице.

«Многие люди считают, что за рептилиями особого ухода не нужно, – делится Скотт. – Но это не так».





«Они вырастают настолько крупными, что почти невозможно найти им соответствующую большую клетку, вольер или домик»

«Владельцы тегу обычно строят им отдельный вольер. Кроме того, они весьма прожорливы, а молодые ящерицы едят в основном мясо, поэтому расходы на питание очень заметны».





Самая важная потребность МакГайвера довольно проста. Ему постоянно нужно солнце.

Поскольку ящерицы – животные холоднокровные, им нужно солнце для регуляции температуры тела.





МакГайвер – это не первая ящерица-тегу у Скотта.

Когда он учился в колледже, у него были синий и красный тегу. Потом ему пришлось вернуться в Шанхай, и ящериц с собой он взять не смог.





«Их взяла к себе одна очень хорошая семья, которая жила рядом со мной, но я обожал своих ящериц»

Когда Скотт вернулся в США в 2012, он встретил МакГайвера.





Ящерицы-тегу очень много едят. И к этому нужно быть готовым.

Поэтому, когда Скотт и Айс взяли к себе МакГайвера, они пробовали кормить его 20 различными видами мяса (включая перепелов, фазана, утку и гуся), чтобы выяснить, что ему больше всего нравится. Оказывается, МакГайвер любит мясо ламы.





А как МакГайвер относится к собакам?

«Он их не боится, – говорит Скотт. – Он не нападает на них, просто лежит в сторонке и не обращает внимания, если только собака сама к нему не полезет».





МакГайвер в целом дружелюбен, если собака не начнет его доставать – тогда он просто уйдет.

Кстати, собакам небезопасно приближаться к морде МакГайвера. Он легко может принять собачий нос за одно из своих любимых блюд – крупные виноградины.





Ящерицы все же могут любить, хоть и по-особенному.

МакГайвер с детских лет умеет шустро забираться на руки к своим хозяевам.





МакГайвер – прекрасный пример того, что у рептилий также есть чувства, и они могут проявлять любовь и привязанность.





Тем не менее, за такими ящерицами сложно ухаживать! Серьезно подумайте над этим!

Текст: Flytothesky.ru