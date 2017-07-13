Да, я привередливый едок и горжусь этим

Я всегда была привередливым едоком, так как рано поняла, что мне нужно «класть» в свое тело и от чего мне лучше бы отказаться. Мне было 5 лет, когда до меня впервые осознанно дошло, что у меня избыточный вес. Конечно, это началось в садике, где меня дразнили «пончиком». Вообще-то и родилась я крупным ребенком – родители ожидали мальчика, поэтому я стала сюрпризом для всех.





В то время как мои друзья ели все подряд, что им давали родители, я знала, что не буду есть пищу, которая может принести вред. Мои родители всегда злились на меня из-за моих странных пищевых привычек. Кстати, моя мама до сих пор расстраивается, когда я говорю, что я не ем жирное мясо, гречку и творог. Это мой выбор, и я абсолютно им довольна. Если вы тоже считаете себя привередливым едоком, и грешным делом думаете, что с вами что-то не так, знайте – это совершенно нормально. И вот почему…

1. Мы делаем выбор в пользу продуктов, приносящих пользу лично нашему организму

Мы, привередливые едоки, не следуем трендам в питания и не едим того, что едят все. Мы можем делать выбор продуктов самостоятельно. Если я не хочу есть мясо, это не значит, что что-то не так с моим пищеварением или с моей головой. Это означает, что я знаю, что моему организму нужен еще один источник витамина D и белка. Я люблю бобовые, и я каждый день я ем яйца. Я отслеживаю потребление питательных веществ, дабы убедиться в том, что мне не грозит их дефицит. Я абсолютно здорова и довольна собой и своим рационом.

2. Мы не беспокоимся о весе

Как я начала следить за тем, чем я «заправляю» свое тело, моя проблема с весом решилась сама собой. Когда я была пухлым ребенком-«пончиком», моя мама категорически протестовала против всех диет, даже рекомендованных для детей. Верьте или нет, но сейчас, будучи взрослым человеком, я остаюсь стройной и подтянутой, даже если позволяю себе иногда высококалорийную еду. Иногда мне даже говорят о том, что мне не помешает набрать пару килограмм. Кстати, исследования показали, что привередливые едоки с меньшей вероятностью страдают от проблем с весом. Почему? Потому что они делают правильный выбор пищи.

3. Мы живем дольше

Привередливые едоки, как правило, едят более здоровую пищу, чем те, кто поедают все, что видят на тарелке. Если мой друг обожает есть картофельные чипсы, макароны или любую другую обработанную пищу, мне нравится есть омлет с тушеными кабачками и помидорами. Между прочим, не все привередливые едоки любят овощи. Зато все они едят ту пищу, которая заставляет их чувствовать себя здоровыми. Они внимательно слушают свое тело и понимают, каких продуктов им нужно избегать.

4. У нас высокий уровень энергии и крепкая иммунная система

Я не помню, когда я последний раз простужалась, болела гриппом или страдала от серьезной болячки. Я работаю по 16 часов ежедневно и все равно просыпаюсь бодрой и энергичной. Нужная мне и моему телу еда помогает укрепить иммунитет и поддерживать эту энергию. Я не пью кофе (просто не люблю и не хочу), но с удовольствием утоляю жажду фруктовой или лимонной водой, где немало витаминов и антиоксидантов. И я уверена, что я не одна такая. Привередливые едоки всегда знают, что выбирают.

5. Нам все равно, что думают другие о наших предпочтениях в еде

Мы не следуем за толпой. Все эти заманчивые рекламы заставляют большинство людей тратить деньги на калорийные и обработанные продукты, приносящие больше вреда, чем пользы. А привередливым едокам реклама неинтересна – они создают собственный тренд и собственные привычки в еде. Нам действительно все равно, что думают окружающие. Если я не буду на ходу перекусывать гамбургерами или пиццей, это не значит, что я старомодна или капризна. Я могу запросто сделать легкую пиццу дома по своему рецепту и со своими ингредиентами и получить от неё не меньшее удовольствие.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru