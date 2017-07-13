ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Впервые в истории дикая львица «усыновила» маленького леопарда

14.07.2017 17:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

В дикой природе львицы обычно безжалостно убивают детёнышей леопарда. Но фото из Танзании демонстрируют, что одна львиная мать пошла против природы и «усыновила» трехнедельного сироту. Такого у крупных кошачьих не встречается.

Впервые в истории дикая львица «усыновила» маленького леопарда

Люк Хантер, президент организации Panthera, занимающейся охраной диких кошек в природе, был неимоверно удивлен, когда увидел снимки крошечного леопарда, которого кормит львица. Это то, что никогда раньше не было зафиксировано – и не только среди львов.

Впервые в истории дикая львица «усыновила» маленького леопарда

«Это беспрецедентно, – убежден Хантер. – Такого просто быть не может».

Невероятные (и очень очаровательные) кадры были сделаны совсем недавно одним из посетителей заповедника Нгоронгоро в Танзании. На них мы видим львицу, вальяжно лежащую на равнине Серенгети. Она абсолютно дикая, хотя на шее у неё GPS, чтобы работники заповедника могли отследить её передвижения, если львица слишком близко подходит к соседним фермам.

Впервые в истории дикая львица «усыновила» маленького леопарда

Львицу зовут Носикиток, и у нее есть три львенка, которые родились в прошлом месяце. Из-за этого, по словам Хантера, она «полностью поглощена материнскими заботами и руководствуется инстинктом».

«Этого просто не случилось бы, если бы она не кормила своих малышей», – убежден он.

Впервые в истории дикая львица «усыновила» маленького леопарда

Обычно львицы убивают маленьких леопардов, не колеблясь. Но, вероятно, Носикиток очень устала, заботясь о своих львятах, чтобы заметить, что у этого конкретного малыша слишком много пятен, и вообще он не особо похож на львенка? Также не исключено, что Носикиток потеряла собственных детенышей, так как она не заходила в свою берлогу-убежище уже почти неделю.

Впервые в истории дикая львица «усыновила» маленького леопарда

Что бы не вызвало это странное взаимодействие львицы и детеныша леопарда, Хантер уверен, что хеппи-енда у истории не будет. Львицы-мамы уходят из своего прайда родить малышей, а затем возвращаются с детенышами через восемь недель. Даже если Носикиток решила усыновить бедного малыша-леопарда (как это иногда бывает в неволе), очень мало шансов, что все будет хорошо, если она попытается привести его в свою стаю. Крохе леопарду на вид не больше трех недель. Неизвестно, отстал ли он от своей мамы или она погибла.

«Это потрясающее зрелище, – говорит Люк Хантер. – Мне бы очень хотелось, чтобы все закончилось хорошо. Но я думаю, что в природе у маленького леопарда все же появятся угрозы и проблемы».Впервые в истории дикая львица «усыновила» маленького леопарда

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дикой природе львицы обычно безжалостно убивают детёнышей леопарда. Но фото из Танзании демонстрируют, что одна львиная мать пошла против природы и «усыновила»...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Пара сделала фотосессию в стиле 80-х годов в честь своей годовщины свадьбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика