Впервые в истории дикая львица «усыновила» маленького леопарда

В дикой природе львицы обычно безжалостно убивают детёнышей леопарда. Но фото из Танзании демонстрируют , что одна львиная мать пошла против природы и «усыновила» трехнедельного сироту. Такого у крупных кошачьих не встречается.





Люк Хантер, президент организации Panthera, занимающейся охраной диких кошек в природе, был неимоверно удивлен, когда увидел снимки крошечного леопарда, которого кормит львица. Это то, что никогда раньше не было зафиксировано – и не только среди львов.





«Это беспрецедентно, – убежден Хантер. – Такого просто быть не может».

Невероятные (и очень очаровательные) кадры были сделаны совсем недавно одним из посетителей заповедника Нгоронгоро в Танзании. На них мы видим львицу, вальяжно лежащую на равнине Серенгети. Она абсолютно дикая, хотя на шее у неё GPS, чтобы работники заповедника могли отследить её передвижения, если львица слишком близко подходит к соседним фермам.





Львицу зовут Носикиток, и у нее есть три львенка, которые родились в прошлом месяце. Из-за этого, по словам Хантера, она «полностью поглощена материнскими заботами и руководствуется инстинктом».

«Этого просто не случилось бы, если бы она не кормила своих малышей», – убежден он.





Обычно львицы убивают маленьких леопардов, не колеблясь. Но, вероятно, Носикиток очень устала, заботясь о своих львятах, чтобы заметить, что у этого конкретного малыша слишком много пятен, и вообще он не особо похож на львенка? Также не исключено, что Носикиток потеряла собственных детенышей, так как она не заходила в свою берлогу-убежище уже почти неделю.





Что бы не вызвало это странное взаимодействие львицы и детеныша леопарда, Хантер уверен, что хеппи-енда у истории не будет. Львицы-мамы уходят из своего прайда родить малышей, а затем возвращаются с детенышами через восемь недель. Даже если Носикиток решила усыновить бедного малыша-леопарда (как это иногда бывает в неволе), очень мало шансов, что все будет хорошо, если она попытается привести его в свою стаю. Крохе леопарду на вид не больше трех недель. Неизвестно, отстал ли он от своей мамы или она погибла.

«Это потрясающее зрелище, – говорит Люк Хантер. – Мне бы очень хотелось, чтобы все закончилось хорошо. Но я думаю, что в природе у маленького леопарда все же появятся угрозы и проблемы».

Текст: Flytothesky.ru