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Пара сделала фотосессию в стиле 80-х годов в честь своей годовщины свадьбы

14.07.2017 16:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, это Стив и Даниэль ВанХорн из штата Огайо. Недавно они отпраздновали 10-летнюю годовщину свадьбы, и чтобы отметить этот юбилей, пара сделала потрясающую фотосессию в стиле 80-х годов.

Стив и Даниэль понимают друг друга с полуслова и обожают интересные темы.

Стив признается, что юбилейная фотосессия была идеей его жены, а предложенная тема 80-х годов – это его затея.

«Когда мы смотрим на наши фотографии в Facebook и старые семейные фото, мы всегда очень смеемся, поэтому мы и подумали об еще одной ностальгической фотосессии. Мы попытались даже повторить фото на пляже со времени нашего совместного отпуска в 2003 году. На этих забавных фото все-все, включая родителей, детей и даже 86-летнюю бабушку».

Они отправились в местный магазинчик дешевых вещей и накупили реквизита всего за 6 долларов, а Стив целую неделю готовил этот роскошный реквизит к съемке.

«Шикарные волосы Даниэль отлично вписались в тему 80-х годов», – признается Стив.

Пара сделала фотосессию в стиле 80-х годов в честь своей годовщины свадьбы

«Мы всегда стараемся повеселиться на славу, и эта фотосессия не стала исключением».

Пара сделала фотосессию в стиле 80-х годов в честь своей годовщины свадьбы

«В рабочие дни я постоянно ношу деловой костюм, – говорит Стив. – Но наши ближайшие друзья знают, что мы любим дурачиться на досуге, хотя люди за пределами нашего круга могут подумать, что мы странные».

Пара сделала фотосессию в стиле 80-х годов в честь своей годовщины свадьбы

Посмотрите на этот позитив!

Пара сделала фотосессию в стиле 80-х годов в честь своей годовщины свадьбы

На радостные улыбки!

Пара сделала фотосессию в стиле 80-х годов в честь своей годовщины свадьбы

Стив рассказывает, что фотосессия продолжалась 45 минут, но они то и дело останавливались и делали перерывы, потому что постоянно смеялись.

Пара сделала фотосессию в стиле 80-х годов в честь своей годовщины свадьбы

«Фотограф особенно старался заставить нас быть серьезными. Это был великолепно!»

ВанХорны планируют разместить свои эпические фотографии в семейном альбоме и развесить самые удачные по всему дому.

Пара сделала фотосессию в стиле 80-х годов в честь своей годовщины свадьбы

Можно только пожелать этой паре никогда не терять свой позитив и любовь к жизни!Пара сделала фотосессию в стиле 80-х годов в честь своей годовщины свадьбы

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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