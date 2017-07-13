Пара сделала фотосессию в стиле 80-х годов в честь своей годовщины свадьбы

Знакомьтесь, это Стив и Даниэль ВанХорн из штата Огайо. Недавно они отпраздновали 10-летнюю годовщину свадьбы, и чтобы отметить этот юбилей, пара сделала потрясающую фотосессию в стиле 80-х годов.

Стив и Даниэль понимают друг друга с полуслова и обожают интересные темы.

Стив признается, что юбилейная фотосессия была идеей его жены, а предложенная тема 80-х годов – это его затея.

«Когда мы смотрим на наши фотографии в Facebook и старые семейные фото, мы всегда очень смеемся, поэтому мы и подумали об еще одной ностальгической фотосессии. Мы попытались даже повторить фото на пляже со времени нашего совместного отпуска в 2003 году. На этих забавных фото все-все, включая родителей, детей и даже 86-летнюю бабушку».

Они отправились в местный магазинчик дешевых вещей и накупили реквизита всего за 6 долларов, а Стив целую неделю готовил этот роскошный реквизит к съемке.

«Шикарные волосы Даниэль отлично вписались в тему 80-х годов», – признается Стив.





«Мы всегда стараемся повеселиться на славу, и эта фотосессия не стала исключением».





«В рабочие дни я постоянно ношу деловой костюм, – говорит Стив. – Но наши ближайшие друзья знают, что мы любим дурачиться на досуге, хотя люди за пределами нашего круга могут подумать, что мы странные».





Посмотрите на этот позитив!





На радостные улыбки!





Стив рассказывает, что фотосессия продолжалась 45 минут, но они то и дело останавливались и делали перерывы, потому что постоянно смеялись.





«Фотограф особенно старался заставить нас быть серьезными. Это был великолепно!»

ВанХорны планируют разместить свои эпические фотографии в семейном альбоме и развесить самые удачные по всему дому.





Можно только пожелать этой паре никогда не терять свой позитив и любовь к жизни!

Текст: Flytothesky.ru