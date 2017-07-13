|
После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак
14.07.2017 19:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все началось тогда, когда две собаки Нэнси, Лулу и Макси, скончались еще в 2006 году. Будучи фотографом, она не могла придумать лучшего способа отдать дань уважения своим ушедшим домашним питомцам, как взять камеру и начать фотографировать старых собак по всей стране.
Чтобы понять особые отношения Нэнси с пожилыми собаками, просто почитайте, как она пишет о фотосъемке одной из своих собак Бейб: «Бейб была моим самым лучшим другом. Очень, очень старая душа. Ей никогда не был нужен поводок… Именно она подтолкнула меня к тому, что я начала смотреть собакам глубже в глаза…».
«Я очень скучаю по ней, несмотря на то, что прошло много времени. Она всегда остается со мной». Хотя многие любимые собаки Нэнси уже ушли, память о них (и потрясающие фото) говорят о том глубокой следе, который они оставили в жизни своей хозяйки.
1. Ратцое, 21 год, остров Вашон, Вашингтон
2. Чемп, 9 лет, округ Батт, Южная Дакота
3. Эми, 18 лет, Шарлотта, Северная Каролина
4. Керли, 14 лет, Канаб, Юта
5. Джейк, 16 лет, Хиггинс, Техас
6. Купер, 15 лет, Нью-Йорк
7. Мег, 16 лет, и Джава, 14,5 лет, Джуно, Аляска
8. Мэгги, 11 лет, Редмонд, Вашингтон
9. Спрингфезер, 17 лет, Канаб, Юта
10. Гусси Сью, 15 лет, Лорел, Монтана
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нэнси Ле Вайн – фотограф пожилых собак из Нью-Йорка, и она считает, что старых псов нужно уважать за их достоинство, мудрость и безусловную любовь. Нэнси...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии