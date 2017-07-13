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После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

14.07.2017 19:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Нэнси Ле Вайн – фотограф пожилых собак из Нью-Йорка, и она считает, что старых псов нужно уважать за их достоинство, мудрость и безусловную любовь. Нэнси путешествует по Штатам, фотографирует старых собак и делится своими историями с миром…

Все началось тогда, когда две собаки Нэнси, Лулу и Макси, скончались еще в 2006 году. Будучи фотографом, она не могла придумать лучшего способа отдать дань уважения своим ушедшим домашним питомцам, как взять камеру и начать фотографировать старых собак по всей стране.

Чтобы понять особые отношения Нэнси с пожилыми собаками, просто почитайте, как она пишет о фотосъемке одной из своих собак Бейб: «Бейб была моим самым лучшим другом. Очень, очень старая душа. Ей никогда не был нужен поводок… Именно она подтолкнула меня к тому, что я начала смотреть собакам глубже в глаза…».

«Я очень скучаю по ней, несмотря на то, что прошло много времени. Она всегда остается со мной». Хотя многие любимые собаки Нэнси уже ушли, память о них (и потрясающие фото) говорят о том глубокой следе, который они оставили в жизни своей хозяйки.

1. Ратцое, 21 год, остров Вашон, Вашингтон

После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

2. Чемп, 9 лет, округ Батт, Южная Дакота

После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

3. Эми, 18 лет, Шарлотта, Северная Каролина

После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

4. Керли, 14 лет, Канаб, Юта

После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

5. Джейк, 16 лет, Хиггинс, Техас

После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

6. Купер, 15 лет, Нью-Йорк

После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

7. Мег, 16 лет, и Джава, 14,5 лет, Джуно, Аляска

После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

8. Мэгги, 11 лет, Редмонд, Вашингтон

После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

9. Спрингфезер, 17 лет, Канаб, Юта

После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

10. Гусси Сью, 15 лет, Лорел, Монтана

После смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

Текст: Flytothesky.ruПосле смерти своих питомцев фотограф 10 лет путешествует по США, делая портреты старых собак

 
 
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Нэнси Ле Вайн – фотограф пожилых собак из Нью-Йорка, и она считает, что старых псов нужно уважать за их достоинство, мудрость и безусловную любовь. Нэнси...

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