Среди этих деревьев спрятался попугай. Найдите его!

Многие животные обладают поразительной способностью маскироваться. Этот навык позволяем им выживать и оставаться в относительной безопасности. А для нас это очередная возможность потренировать наблюдательность. Взгляните на эту фотографию. Ваша задача обнаружить попугая. Он там точно есть!





Сделайте репост, если справились. Пусть ваши друзья тоже поломают голову!