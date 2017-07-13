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Среди этих деревьев спрятался попугай. Найдите его!
14.07.2017 18:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Многие животные обладают поразительной способностью маскироваться. Этот навык позволяем им выживать и оставаться в относительной безопасности. А для нас это очередная возможность потренировать наблюдательность. Взгляните на эту фотографию. Ваша задача обнаружить попугая. Он там точно есть!
Сделайте репост, если справились. Пусть ваши друзья тоже поломают голову!
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Многие животные обладают поразительной способностью маскироваться. Этот навык позволяем им выживать и оставаться в относительной безопасности. А для нас это...
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