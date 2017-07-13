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Среди этих деревьев спрятался попугай. Найдите его!

14.07.2017 18:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Многие животные обладают поразительной способностью маскироваться. Этот навык позволяем им выживать и оставаться в относительной безопасности. А для нас это очередная возможность потренировать наблюдательность. Взгляните на эту фотографию. Ваша задача обнаружить попугая. Он там точно есть!

Среди этих деревьев спрятался попугай. Найдите его!

Сделайте репост, если справились. Пусть ваши друзья тоже поломают голову!

 
 
 
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Многие животные обладают поразительной способностью маскироваться. Этот навык позволяем им выживать и оставаться в относительной безопасности. А для нас это...

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