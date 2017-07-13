5 шагов, которые помогут освоить медитативные практики

Многие слышали о пользе ежедневных медитативных практик. Однако не все понимают, с чего их начинать, как научиться правильно медитировать, чтобы ощутить положительный эффект от этого процесса. Ниже вы найдете рекомендации, которые помогут сделать медитацию неотъемлемой и очень важной частью вашей жизни.





1. Выбор правильной цели

Правильная мотивация — это один из ключевых критериев успеха в любых начинаниях. Если вы хотите построить прибыльный бизнес, добиться тела мечты или научиться медитировать, для начала необходимо поставить перед собой четкую цель. Когда вы осознаете, почему вам так важно достичь поставленной цели, это служит отличной мотивацией, не позволяющей бросить начатое на середине пути. При этом цель должна соответствовать только вашим мотивам и стремлениям, не стоит заимствовать желания у окружающих и ориентироваться на их взгляды.

Чтобы лучше понять, зачем вам нужна медитация, опишите на бумаге все ваши текущие проблемы и те аспекты жизни, которые вас не устраивают. Скорее всего, в этот список попадут проблемы, связанные с психическим или физическим состоянием. Многочисленные эксперименты подтверждают, что регулярные медитативные практики действительно положительно влияют на наше состояние. Например, в качестве мотивации вы можете выбрать одну из таких целей, как улучшение качества сна, борьба со стрессом и депрессивным состоянием, улучшение навыков концентрации и самоконтроля, повышение продуктивности, избавление от различного рода зависимостей. И это далеко не все аспекты жизни, в которых медитация может стать отличным помощником.

2. Выбор техники медитации

Их на сегодняшний день существует довольно много, поэтому вам придется углубиться в их изучение, чтобы подобрать технику, которая будет полностью согласовываться с выбранной вами целью. Каждая из этих техник медитации преследует одну цель — приведение мыслей в порядок и погружение в особое медитативное состояние. Поэкспериментируйте, опробуйте на себе различные техники, пока не найдете ту, которая подарит вам ощущение спокойствия и легкости.

3. Для начала будет достаточно посвящать медитации всего несколько минут в день

Если вы раньше никогда не занимались медитативными техниками, тогда начинать практиковать их стоит постепенно. Некоторые уже с первых дней пытаются медитировать на протяжении часов, что в итоге приводит лишь к потере мотивации из-за отсутствия быстрого результата. Если вы новичок, то пяти минут в день будет вполне достаточно. Медитируйте в таком ритме на протяжении первой недели, а затем постепенно увеличивайте время, добавляя к нему по одной минуте. В итоге вы должны прийти к оптимальной и наиболее эффективной протяженности медитативной практики — двадцать минут в день. Еще один важный нюанс — не используйте в качестве таймера стандартный будильник, скачайте одно из специальных приложений с более приятными звуками, которые позволят вам спокойно выходить из медитативного состояния.

4. Время и место для медитации должны быть одними и теми же каждый день

Ваша цель — это превращение медитативной практики в особый ритуал, присутствующий в каждом прожитом вами дне. Когда вы повторяете одно и то же действие изо дня в день, то оно превращается в привычку, закрепленную на уровне подсознания и интуиции. Особенно этот эффект проявляется в том случае, если время и место для практики привычки каждый день остаются неизменными. Лучшее место для медитации — это помещение с приглушенным светом и минимальным количеством посторонних звуков. Время же стоит выбирать, отталкиваясь лишь от собственных ощущений. Чаще всего медитация — это либо утренний ритуал, либо вечерний, привязанный, соответственно, к моменту пробуждения либо отхода ко сну. Чтобы создать еще более уютную атмосферу, можете использовать ароматические свечи и эфирные масла.

5. Чтобы ощутить результат, необходим месяц ежедневной медитативной практики

Регулярность — это обязательное условие для формирования любой полезной привычки. Чтобы превратить медитацию в неотъемлемую часть вашего образа жизни, а также ощутить всю ее пользу и благотворное влияние на эмоциональное, а также физическое состояние, необходим как минимум месяц ежедневных практик. Чтобы отслеживать прогресс и изменения в самочувствии, начните вести дневник, в котором стоит делиться всеми своими ощущениями.

Начать медитировать не так уж и сложно. Каждую из приведенных выше рекомендаций по силам выполнить абсолютно каждому. Медитация — это полезный ритуал, освоить который обязательно стоит тем, кто находится в процессе саморазвития и стремится к счастливой и осознанной жизни.

Текст: Flytothesky.ru