Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

Был тяжелый день? Поднять настроение всегда помогают милые собачки, а если у милых собачек мягкие плюшевые щечки – то это еще лучше.

Кстати, вот вам приятные новости: психологи говорят, что когда мы видим очаровательных собак или щеночков (и человеческих младенцев тоже), то уровень агрессии в нас снижается, мы испытываем прилив умиления и радости, и нам хочется потискать эти щечки руками. В принципе, это нормальная реакция вашего организма на то, что выглядит очень мило.

Дайте волю рукам и потискайте пёсика, чтобы вернуть себе хорошее расположение духа.





































Текст: Flytothesky.ru