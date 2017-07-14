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Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

15.07.2017 12:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Был тяжелый день? Поднять настроение всегда помогают милые собачки, а если у милых собачек мягкие плюшевые щечки – то это еще лучше.

Кстати, вот вам приятные новости: психологи говорят, что когда мы видим очаровательных собак или щеночков (и человеческих младенцев тоже), то уровень агрессии в нас снижается, мы испытываем прилив умиления и радости, и нам хочется потискать эти щечки руками. В принципе, это нормальная реакция вашего организма на то, что выглядит очень мило.

Дайте волю рукам и потискайте пёсика, чтобы вернуть себе хорошее расположение духа.

Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

Текст: Flytothesky.ruСобачьи щечки, перед которыми невозможно устоять

 
 
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Был тяжелый день? Поднять настроение всегда помогают милые собачки, а если у милых собачек мягкие плюшевые щечки – то это еще лучше. Кстати, вот вам приятные...

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