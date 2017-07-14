|
Собачьи щечки, перед которыми невозможно устоять
15.07.2017 12:30 — Калейдоскоп | Flytothesky
Был тяжелый день? Поднять настроение всегда помогают милые собачки, а если у милых собачек мягкие плюшевые щечки – то это еще лучше.
Кстати, вот вам приятные новости: психологи говорят, что когда мы видим очаровательных собак или щеночков (и человеческих младенцев тоже), то уровень агрессии в нас снижается, мы испытываем прилив умиления и радости, и нам хочется потискать эти щечки руками. В принципе, это нормальная реакция вашего организма на то, что выглядит очень мило.
Дайте волю рукам и потискайте пёсика, чтобы вернуть себе хорошее расположение духа.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Был тяжелый день? Поднять настроение всегда помогают милые собачки, а если у милых собачек мягкие плюшевые щечки – то это еще лучше. Кстати, вот вам приятные...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии