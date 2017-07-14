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Папа-кот стал много есть и растолстел, но его владельцы нашли гениальное решение

15.07.2017 12:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, это Тефтель, толстый кошачий отец, которому нужна помощь, чтобы взять себя в руки, вспомнить о хорошем воспитании и вернуться в форму. Недавно он стал родителем, и когда хозяева начали давать сухой корм его отпрыскам, Тефтель воспринял это как предложение поесть больше, чем нужно – причем в ущерб его собственным детям и его фигуре.

Тефтель, его партнерша Мочи и их очаровательные котята Наггет и Пеппер живут в Гонконге со своими хозяевами Дафни и ее мужем Кун Ва.

Когда хозяева увидели, что Тефтель ест больше, чем раньше, толстея и отнимая корм у своих детей, они решили что-то предпринять, особенно когда увидели, что дочь Тефтеля Пеппер начала подражать плохим привычкам своего отца.

«Кун Ва построил перегородки, чтобы разделить их во время еды, – рассказывает Дафни. – У нас также была ткань от бутылок с японским сакэ, и я сшила тканевые шторки».

«Это немного помогло с точки зрения разделения их во время еды, но с точки зрения контроля веса, Тефтель и Пеппер все еще толстоваты, – говорит Дафни. – Но, по крайней мере, они на правильном пути».

Знакомьтесь, это Тефтель, толстый кошачий отец, которому нужна помощь, чтобы взять себя в руки

Папа-кот стал много есть и растолстел, но его владельцы нашли гениальное решение

Недавно он стал родителем, и когда хозяева начали давать сухой корм его отпрыскам…

Папа-кот стал много есть и растолстел, но его владельцы нашли гениальное решение

Он воспринял это как предложение поесть больше, чем нужно – причем в ущерб своим детям и своей фигуре

Папа-кот стал много есть и растолстел, но его владельцы нашли гениальное решение

Затем его владельцу пришла в голову блестящая идея – сделать перегородки, чтобы Тефтель не переедал

Папа-кот стал много есть и растолстел, но его владельцы нашли гениальное решение

«У нас также была ткань от бутылок с сакэ… и я сшила тканевые шторки»

Папа-кот стал много есть и растолстел, но его владельцы нашли гениальное решение

«Это немного помогло с точки зрения разделения их во время еды…»

Папа-кот стал много есть и растолстел, но его владельцы нашли гениальное решение

«Но с точки зрения контроля веса, Тефтель все еще толстоват по сравнению с остальными»

Папа-кот стал много есть и растолстел, но его владельцы нашли гениальное решение

Но, по крайней мере, он на правильном пути

Папа-кот стал много есть и растолстел, но его владельцы нашли гениальное решение

Текст: Flytothesky.ruПапа-кот стал много есть и растолстел, но его владельцы нашли гениальное решение

 
 
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