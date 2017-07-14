Фотограф сделал невероятно редкие снимки заснувших кашалотов

Спят ли кашалоты? Вряд ли вы когда-то задавались этим вопросом, да и ответ на него вам тоже вряд ли кто-то с ходу даст. Но теперь у нас есть фотодоказательство того, как эти гиганты дремлют.

Франко Банфи , профессиональный подводный фотограф, сделал крайне редкие фотографии, плавая рядом с кучкой кашалотов в Карибском море, неподалеку от острова Доминика.

Группа кашалотов резко прекратила движение и одновременно впала в спячку. Такое их странное поведение было замечено впервые в 2008 году, когда японские и британские биологи тоже попали в коллектив заснувших кашалотов. После дальнейших исследований они пришли к выводу, что этот совместный сон занимает около 7 % их жизни и повторяется через краткие промежутки времени от 6 до 24 минут.

Посмотрите на эти сюрреалистические образы живых существ от Франко Банфи, снятые во время погружения с дайвером Сабриной Беллони.

Франко Банфи, профессиональный фотограф, сделал крайне редкие фото заснувших кашалотов





Поведение, впервые замеченное учеными лишь в 2008 году





Когда японские и британские биологи погрузились под воду и попали в коллектив заснувших кашалотов





После дальнейших исследований они пришли к выводу, что этот совместный сон занимает около 7 % их жизни…





Через краткие промежутки времени от 6 до 24 минут





Дайвер Сабрина Беллони позирует рядом с этими величественными существами





Вид огромных масштабов и неповторимой красоты этих подводных гигантов





Текст: Flytothesky.ru