ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотограф сделал невероятно редкие снимки заснувших кашалотов

15.07.2017 13:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Спят ли кашалоты? Вряд ли вы когда-то задавались этим вопросом, да и ответ на него вам тоже вряд ли кто-то с ходу даст. Но теперь у нас есть фотодоказательство того, как эти гиганты дремлют.

Франко Банфи, профессиональный подводный фотограф, сделал крайне редкие фотографии, плавая рядом с кучкой кашалотов в Карибском море, неподалеку от острова Доминика.

Группа кашалотов резко прекратила движение и одновременно впала в спячку. Такое их странное поведение было замечено впервые в 2008 году, когда японские и британские биологи тоже попали в коллектив заснувших кашалотов. После дальнейших исследований они пришли к выводу, что этот совместный сон занимает около 7 % их жизни и повторяется через краткие промежутки времени от 6 до 24 минут.

Посмотрите на эти сюрреалистические образы живых существ от Франко Банфи, снятые во время погружения с дайвером Сабриной Беллони.

Франко Банфи, профессиональный фотограф, сделал крайне редкие фото заснувших кашалотов

Фотограф сделал невероятно редкие снимки заснувших кашалотов

Поведение, впервые замеченное учеными лишь в 2008 году

Фотограф сделал невероятно редкие снимки заснувших кашалотов

Когда японские и британские биологи погрузились под воду и попали в коллектив заснувших кашалотов

Фотограф сделал невероятно редкие снимки заснувших кашалотов

После дальнейших исследований они пришли к выводу, что этот совместный сон занимает около 7 % их жизни…

Фотограф сделал невероятно редкие снимки заснувших кашалотов

Через краткие промежутки времени от 6 до 24 минут

Фотограф сделал невероятно редкие снимки заснувших кашалотов

Дайвер Сабрина Беллони позирует рядом с этими величественными существами

Фотограф сделал невероятно редкие снимки заснувших кашалотов

Вид огромных масштабов и неповторимой красоты этих подводных гигантов

Фотограф сделал невероятно редкие снимки заснувших кашалотов

Текст: Flytothesky.ruФотограф сделал невероятно редкие снимки заснувших кашалотов

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спят ли кашалоты? Вряд ли вы когда-то задавались этим вопросом, да и ответ на него вам тоже вряд ли кто-то с ходу даст. Но теперь у нас есть фотодоказательство того,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика