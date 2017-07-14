|
Фотограф сделал невероятно редкие снимки заснувших кашалотов
15.07.2017 13:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Спят ли кашалоты? Вряд ли вы когда-то задавались этим вопросом, да и ответ на него вам тоже вряд ли кто-то с ходу даст. Но теперь у нас есть фотодоказательство того, как эти гиганты дремлют.
Группа кашалотов резко прекратила движение и одновременно впала в спячку. Такое их странное поведение было замечено впервые в 2008 году, когда японские и британские биологи тоже попали в коллектив заснувших кашалотов. После дальнейших исследований они пришли к выводу, что этот совместный сон занимает около 7 % их жизни и повторяется через краткие промежутки времени от 6 до 24 минут.
Посмотрите на эти сюрреалистические образы живых существ от Франко Банфи, снятые во время погружения с дайвером Сабриной Беллони.
Франко Банфи, профессиональный фотограф, сделал крайне редкие фото заснувших кашалотов
Поведение, впервые замеченное учеными лишь в 2008 году
Когда японские и британские биологи погрузились под воду и попали в коллектив заснувших кашалотов
После дальнейших исследований они пришли к выводу, что этот совместный сон занимает около 7 % их жизни…
Через краткие промежутки времени от 6 до 24 минут
Дайвер Сабрина Беллони позирует рядом с этими величественными существами
Вид огромных масштабов и неповторимой красоты этих подводных гигантов
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спят ли кашалоты? Вряд ли вы когда-то задавались этим вопросом, да и ответ на него вам тоже вряд ли кто-то с ходу даст. Но теперь у нас есть фотодоказательство того,...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии