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Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

15.07.2017 12:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Тайбэй, столица Тайваня, готовится к проведению Летней Универсиады 2017 года. Чтобы сделать это событие еще ярче, было принято решение модернизировать вагоны метро Mass Rapid Transit (MRT), превратив их в потрясающе реалистичные симуляции спортивных объектов.

Декор каждого вагона был сосредоточен главным образом на полах, которые теперь напоминают плавательные бассейны, футбольные поля, гоночные трассы и баскетбольные площадки. Это совместный проект от Бюро туризма Тайваня и корпорации EasyCard, которая синхронизирует движение общественного транспорта по всему Тайваню. Пассажиры и туристы могут увидеть такие вагоны (и прокатиться в них) на центральной линии Songshan-Xindian (зеленая ветка).

Универсиада – второе по величине международное спортивное событие после Олимпиады. Еще в 2011 году Международная спортивная федерация проголосовала за то, что игры будут проводиться в городе Тайбэй. Так Тайвань обошел Бразилию. Летняя Универсиада будет проходить с 19 по 30 августа, и Тайбэй ожидает в этот период огромный приток туристов.

Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

Текст: Flytothesky.ruТайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

 
 
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Тайбэй, столица Тайваня, готовится к проведению Летней Универсиады 2017 года. Чтобы сделать это событие еще ярче, было принято решение модернизировать вагоны метро...

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