Тайвань удивил пассажиров, превратив вагоны метро в спортивные объекты для предстоящей Универсиады

Тайбэй, столица Тайваня, готовится к проведению Летней Универсиады 2017 года. Чтобы сделать это событие еще ярче, было принято решение модернизировать вагоны метро Mass Rapid Transit (MRT), превратив их в потрясающе реалистичные симуляции спортивных объектов.

Декор каждого вагона был сосредоточен главным образом на полах, которые теперь напоминают плавательные бассейны, футбольные поля, гоночные трассы и баскетбольные площадки. Это совместный проект от Бюро туризма Тайваня и корпорации EasyCard, которая синхронизирует движение общественного транспорта по всему Тайваню. Пассажиры и туристы могут увидеть такие вагоны (и прокатиться в них) на центральной линии Songshan-Xindian (зеленая ветка).

Универсиада – второе по величине международное спортивное событие после Олимпиады. Еще в 2011 году Международная спортивная федерация проголосовала за то, что игры будут проводиться в городе Тайбэй. Так Тайвань обошел Бразилию. Летняя Универсиада будет проходить с 19 по 30 августа, и Тайбэй ожидает в этот период огромный приток туристов.









































Текст: Flytothesky.ru