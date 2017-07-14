Травмы детства: как от них избавиться и продолжать жить?

Традиционно, терапия является одним из способов, который помогает вылечиться, но это не единственный путь. Лучшее лечение – самопознание собственного организма. То, что вам помогает, должно базироваться исключительно на ваших предпочтениях. Главное – продолжать попытки до тех пор, пока вы не найдете собственную правильную методику, чтобы исцелить своего внутреннего обиженного и травмированного ребенка.





Итак, пять правил, которые могут вам помочь:

1. Читайте литературу

В своей книге «Буду ли я когда-нибудь достаточно хорошей? Исцеление дочерей нарциссических матерей», автор, доктор Кэрил МакБрайд, фокусируется на эмоциональных ранах дочерей, которые были им нанесены собственными родителями. Каково это, быть ребенком, на чьи желания или потребности никто не обращает внимания? Самоанализ помогает увидеть собственные повторяющиеся модели поведения с детства до сих пор. В детстве вы не знали, как удовлетворить потребности, когда никто вас не желал слушать. Теперь вы выросли и знаете, как это озвучивать. Обратите внимание на свое собственное поведение сейчас, чтобы понять, насколько эффективно вы выражаете эти потребности.

Если у вас до сих пор присутствуют неудовлетворенные потребности или желания, вы можете застрять в этом цикле ощущений. Например, слишком эмоционально реагировать, постоянно жаловаться или замыкаться в себе и играть в молчанку – все это очень плохие способы сказать о том, что вам нужно или чего вы хотите. Взрослое «я» в нас знает, что когда начинает говорить «внутренний ребенок», все это не особо эффективно. Обратите на это внимание.

2. Дайте себе физическую нагрузку

Лечите своего внутреннего ребенка и свои болезненные эмоции с помощью банальных физических упражнений. Занятия, особенно на природе, очень и очень помогают – с их помощью вы концентрируетесь на моменте настоящем. Помните, что пребывание в прошлом никому не приносило ничего хорошего.

3. Прорабатывайте свои эмоции

Эмоции действительно могут причинять самую настоящую боль. Избавление от эмоциональной боли повлечет за собой избавление и от боли физической. Одним из примеров того, как действует эмоциональное исцеление в организме, является метод эмоциональной свободы (EFT) или терапия постукиванием (tapping), то есть постукивание кончиками пальцев по различным акупунктурным точкам. Специалисты утверждают, что это один из самых быстрых и эффективных методов, который заслуживает внимания и широкого распространения.

4. Станьте сами для себя лучшим родителем в мире

Даже если у вас не было самого лучшего и поддерживающего родителя в детстве, у вас все еще может быть хороший родитель именно сейчас. Это вы сами. Станьте сами себе любящей матерью, которая будет добра и внимательна к вам. Станьте себе отцом, который будет рад всем вашим начинаниям и станет гордиться вами и вашими достижениями.

5. Оглянитесь назад без страха и почувствуйте себя свободным

Джон Брэдшоу, автор книги «Возвращение домой: поиск и исцеление вашего внутреннего ребенка» говорит о том, что мы можем найти нашего внутреннего ребенка, просто написав письмо человеку, ответственному за наши детские раны, и рассказав ему, почему мы чувствовали и все еще чувствуем эту боль. Однако жить в негативном прошлом, которое нельзя изменить, незамедлительно приводит к депрессии. Не возвращайтесь туда. Вместо этого расскажите своему внутреннему ребенку, что вы пережили прошлое и справились с ним, а это значит, что вы выжили и усовершенствовали свои навыки, чтобы начать работать над собой сейчас.

Те, кто преодолел трудности, как правило, больше всего стремятся к успеху, упорно доказывая свою ценность либо себе, либо тем, кто в них сомневался и сомневается. Пусть ваше прошлое мотивирует вас делать невозможное, а не просто добиваться успеха. Чтобы исцелить вашего внутреннего ребенка, вы должны реализовать свою цель. А если вы еще не определились, какова ваша цель, возможно, для этого наконец пришло время.

Текст: Flytothesky.ru