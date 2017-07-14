Что мы знаем о молнии: мифы и реальность

Человечество всегда с опаской относилось к молнии. Для древних греков молния была грозным оружием Зевса. Древние скандинавы считали, что молнии рождаются из волшебного молота бога Тора. У индийцев молниями повелевал царь богов, громовержец Индра, у индейцев навахо особым почтением пользовался буревестник, потому что, по их мнению, молнии вызывал блеск глаз этой птицы, а люди африканского племени банту верили, что молнии вызывает гигантская птица-божество Умпундуло.





Гром и молнии – это не самое редкое природное явление, которое вам приходилось наблюдать в своей жизни. Вам также наверняка приходилось слышать немало мифов об этом электрическом явлении, хотя современная наука уже давно опровергла самые распространённые из них.



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Миф 1: Зарница – это совершенно не опасная молния, которая возникает после сильной жары.

Реальность: Зарница – это самая что ни на есть настоящая молния, точнее её отблеск, а раскаты грома не слышны из-за дальности грозы. По мере её приближения вместо зарницы вы увидите уже вполне натуральную молнию.

Миф 2: Если человека ударила молния, его нельзя трогать, так как он находится под высоким напряжением.

Реальность: Жертвы молнии не являются носителями электричества, и уж тем более их нельзя бросать без какой-либо помощи.



Flickr: konvo

Миф 3: Если не идёт дождь, то молния не представляет никакой опасности.

Реальность: Молнии могут возникать далеко от эпицентра грозовых ливней (до 16 км), и от этого они не становятся менее опасными.



Flickr: 60999792 @ N06

Миф 4: Если вы находитесь в автомобиле во время грозы, то вы в безопасности благодаря резиновой изоляции.

Реальность: Разряд молнии может достигать силы в 2-3 тысячи вольт на 1 см, этого вполне достаточно, чтобы проникнуть через резиновый коврик и обувь на резиновой подошве. Кстати, площадь поражения молнией может достигать 3-4 метров.



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Миф 5: Молния не бьёт дважды в одно и то же место.

Реальность: Статистика говорит, что бьёт, и не только дважды, но и больше раз. Например, молния попадает в здание Эмпайр-Стейт-Билдинг (Нью-Йорк) от двадцати до сотни раз в год. Также был зарегистрирован случай, когда в один из небоскрёбов в Оклахома-Сити молния ударила четыре раза в течение 10 минут.

Миф 6: Если вы находитесь в лодке во время молний или при приближающейся грозе, лучше всего сойти на берег.

Реальность: Конечно, лучше немедленно сойти на берег, однако некоторые эксперты говорят, что скалистые и лесистые берега реки (водоёма) могут быть столь же опасным местом.



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Миф 7: Если вы спрячетесь в пещере, то будете в безопасности.

Реальность: Если пещера слишком мала или в ней находятся залежи металлических полезных ископаемых, вы точно так же находитесь в зоне риска.



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Миф 8: Металл притягивает молнию, потому не носите на себе украшения и другие металлические проводники.

Реальность: Один метеоролог когда-то сказал, что электрический разряд высотой до 150 км вряд ли позарится на ваш браслет или серьги.



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Миф 9: Громоотводы на зданиях притягивают молнию.

Реальность: Громоотводы не притягивают, а скорее перехватывают удар молнии и заземляют его.



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Миф 10: Громоотвод не нужен, если на здании есть телевизионная антенна, которая может выполнять его функцию.

Реальность: Телевизионные антенны не перехватывают удар молнии и не обеспечивают его заземление. В реальности антенны являются самой настоящей мишенью для молнии.



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Миф 11: Молния бьёт в самую высокую точку или самый высокий объект.

Реальность: Были зафиксированы сотни случаев, когда вместо высоких зданий молнией поражались растущие рядом с ними деревья, или парковочный участок вместо стоящих поблизости домов.



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Миф 12: Если вокруг здания будет много высоких деревьев, то они защитят его от удара молнии.

Реальность: Деревья – плохие защитники от молнии. Если она попадёт в такое дерево, то велика вероятность возникновения мощной наземной молнии, которая может поразить и близлежащее здание.



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Миф 13: Сетевые фильтры предотвратят поломку компьютеров во время удара молнии.

Реальность: Сетевые фильтры, защищающие от перенапряжения или излишней нагрузки, вряд ли в состоянии противостоять молнии, чья мощность может достигать тысячи гигавольт.



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Миф 14: Молнию можно использовать как мощный источник электрической энергии.

Реальность: Можно было бы, если бы её длительность была более нескольких секунд, ну или если бы мы знали способ её захвата, удержания и дальнейшего поддерживания. Пока таких технологий не существует.

Таким образом, не стоит бояться Зевса, карающего небесными молниями. Помните, что надёжнее будет укрыться в большом, а не маленьком здании, в котором обязательно есть громоотвод, и лучше находиться в полностью закрытом автомобиле, чем искать укрытия вне его. Кроме того, у вас есть возможность заранее побеспокоиться о мерах предосторожности. Следует избегать крупных водоемов, больших открытых полей (включая и поля для гольфа) и небольших укрытий, таких как автобусные остановки, хижины и землянки, башни, мачты, фонарные столбы. Кстати, также крайне небезопасно использовать электрическую технику и оборудование, телефоны, компьютеры, душевые кабины и прочие предметы с проводящими ток поверхностями.

Текст: Flytothesky.ru