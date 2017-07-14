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Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

15.07.2017 16:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Британская монархия продолжает привлекать внимание всего мира: это и долголетие королевы Елизаветы, и безупречный вид Кейт Миддлтон, и семейные королевские скандалы и «скелеты в шкафу». Однако существуют и другие монархи с их семьями, о которых мы слышим гораздо меньше.

1. Нидерланды

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Король Виллем-Александр и королева Максима со своими дочерями (слева направо): наследница короны принцесса Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана.

2. Иордания

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Король Абдалла II и королева Рания с детьми: наследный принц Хусейн, принцесса Сальма и принц Хашем. Принцесса Иман отсутствует на фото, но она известна во всем мире как икона стиля.

3. Бельгия

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Королевская семья Бельгии в отпуске в Швейцарии (2016): принц Габриэль, королева Матильда, принц Эммануил, король Филипп, принцесса Елизавета и принцесса Элеонора.

4. Дания

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Датская королевская семья в Грастене (2016): наследный принц Фредерик, принц Винсент, принц Хенрик, принцесса Жозефина, принц Кристиан, принцесса Изабелла, королева Маргрете II и наследная принцесса Мария.

5. Япония

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Королевская семья Японии позирует с домашним питомцем в своем доме, дворец Тогу в Токио: наследный принц Нарухито, наследная принцесса Масако, их дочь Айко и их собака Юри.

6. Кабоджа

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Холостяк король Нородом Сиамони на фестивале в Камбодже (ноябрь 2016).

7. Люксембург

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Принц Гийом Люксембургский и его супруга, принцесса Стефания, на праздновании юбилеев короля Норвегии Харальда и его супруги, королевы Сони (2017).

8. Испания

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Король Фелипе VI, принцесса София, принцесса Леонор и королева Летиция. Принцесса София и её первое причастие в церкви Асунсьон де Нуэстра Сеньора в Мадриде.

9. Швеция

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Наследная принцесса Виктория держит принца Оскара после церемонии его крещения (2016), рядом её супруг принц Даниэль и дочь принцесса Эстелла.

10. Таиланд

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Король Пхумипон Адульядет в центре и члены его семьи (2012): принцесса Сомсавали, принцесса Уболратана, принцесса Чулабхорн, принцесса Сирибхачудабхорн, супруга наследника принцесса Сирасми, принц Дипангкорн Расмийоти, наследный принц Вачиралонгкорн, принцесса Сириндхорн. Король Пхумпион скончался в 2016 году, и в Таиланде был объявлен целый год траура.

11. Великобритания

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Члены королевской семьи смотрят с балкона Букингемского дворца во время парада (2016): Камилла (герцогиня Корнуоллская), принц Чарльз, королева Елизавета II, принц Филипп (герцог Эдинбургский), Кэтрин (герцогиня Кембриджская), принцесса Шарлотта из Кембриджа, принц Георг Кембриджский и принц Уильям Кембриджский.

12. Норвегия

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Король Харальд V, королева Соня и их семья в Тронхейме: наследная принцесса Метте-Марит, принц Сверр Магнус, наследный принц Хаакон, принцесса Ингрид Александра, Мариус Борг Хойби, принцесса Астрид, королева Соня и король Харальд V, Эмма Таллула Бен, принцесса Марта Луиза, Леа Айседора Бен и Мод Анжелика Бен.

13. Монако

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Принцесса Монако Стефани и ее дети участвуют в благотворительном мероприятии. Принцесса – младший ребенок Рене III, принца Монако, и американской актрисы Грейс Келли.

14. Свазиленд

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Король Свазиленда Мсвати III и четыре из его 15 жен на международной выставке в Манзини.

15. Марокко

Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Принцесса Лалла Сальма, король Мохаммед VI и их сын Мулай аль-Хассан (2003).Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Британская монархия продолжает привлекать внимание всего мира: это и долголетие королевы Елизаветы, и безупречный вид Кейт Миддлтон, и семейные королевские...

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