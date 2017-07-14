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Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира
15.07.2017 16:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Британская монархия продолжает привлекать внимание всего мира: это и долголетие королевы Елизаветы, и безупречный вид Кейт Миддлтон, и семейные королевские скандалы и «скелеты в шкафу». Однако
1. Нидерланды
Король Виллем-Александр и королева Максима со своими дочерями (слева направо): наследница короны принцесса Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана.
2. Иордания
Король Абдалла II и королева Рания с детьми: наследный принц Хусейн, принцесса Сальма и принц Хашем. Принцесса Иман отсутствует на фото, но она известна во всем мире как икона стиля.
3. Бельгия
Королевская семья Бельгии в отпуске в Швейцарии (2016): принц Габриэль, королева Матильда, принц Эммануил, король Филипп, принцесса Елизавета и принцесса Элеонора.
4. Дания
Датская королевская семья в Грастене (2016): наследный принц Фредерик, принц Винсент, принц Хенрик, принцесса Жозефина, принц Кристиан, принцесса Изабелла, королева Маргрете II и наследная принцесса Мария.
5. Япония
Королевская семья Японии позирует с домашним питомцем в своем доме, дворец Тогу в Токио: наследный принц Нарухито, наследная принцесса Масако, их дочь Айко и их собака Юри.
6. Кабоджа
Холостяк король Нородом Сиамони на фестивале в Камбодже (ноябрь 2016).
7. Люксембург
Принц Гийом Люксембургский и его супруга, принцесса Стефания, на праздновании юбилеев короля Норвегии Харальда и его супруги, королевы Сони (2017).
8. Испания
Король Фелипе VI, принцесса София, принцесса Леонор и королева Летиция. Принцесса София и её первое причастие в церкви Асунсьон де Нуэстра Сеньора в Мадриде.
9. Швеция
Наследная принцесса Виктория держит принца Оскара после церемонии его крещения (2016), рядом её супруг принц Даниэль и дочь принцесса Эстелла.
10. Таиланд
Король Пхумипон Адульядет в центре и члены его семьи (2012): принцесса Сомсавали, принцесса Уболратана, принцесса Чулабхорн, принцесса Сирибхачудабхорн, супруга наследника принцесса Сирасми, принц Дипангкорн Расмийоти, наследный принц Вачиралонгкорн, принцесса Сириндхорн. Король Пхумпион скончался в 2016 году, и в Таиланде был объявлен целый год траура.
11. Великобритания
Члены королевской семьи смотрят с балкона Букингемского дворца во время парада (2016): Камилла (герцогиня Корнуоллская), принц Чарльз, королева Елизавета II, принц Филипп (герцог Эдинбургский), Кэтрин (герцогиня Кембриджская), принцесса Шарлотта из Кембриджа, принц Георг Кембриджский и принц Уильям Кембриджский.
12. Норвегия
Король Харальд V, королева Соня и их семья в Тронхейме: наследная принцесса Метте-Марит, принц Сверр Магнус, наследный принц Хаакон, принцесса Ингрид Александра, Мариус Борг Хойби, принцесса Астрид, королева Соня и король Харальд V, Эмма Таллула Бен, принцесса Марта Луиза, Леа Айседора Бен и Мод Анжелика Бен.
13. Монако
Принцесса Монако Стефани и ее дети участвуют в благотворительном мероприятии. Принцесса – младший ребенок Рене III, принца Монако, и американской актрисы Грейс Келли.
14. Свазиленд
Король Свазиленда Мсвати III и четыре из его 15 жен на международной выставке в Манзини.
15. Марокко
Принцесса Лалла Сальма, король Мохаммед VI и их сын Мулай аль-Хассан (2003).
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Британская монархия продолжает привлекать внимание всего мира: это и долголетие королевы Елизаветы, и безупречный вид Кейт Миддлтон, и семейные королевские...
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