Эти советы помогут освоить правильное английское произношение

Правильное произношение — один из важных аспектов изучения иностранного языка, так как от него зависит, насколько хорошо носители языка будут понимать вашу речь. Английское произношение вызывает множество вопросов, бурных дискуссий и споров даже среди тех, кому этот язык знаком с рождения. В повседневной жизни мы, так или иначе, сталкиваемся с английской речью, например, во время просмотра фильмов и сериалов или прослушивания иностранной музыки. Английские слова становятся для нас родными, нам кажется, что мы можем произнести их четко и без какого-либо намека на акцент. Однако стоит действительно озвучить их, как мы понимаем, что наше произношение далеко от идеального. Но не стоит отчаиваться! Если вы будете следовать приведенным ниже рекомендациям, то сможете научиться отличному английскому произношению.





1. Выучите транскрипцию

У некоторых людей эти непонятные знаки и символы вызывают неподдельное удивление, а порой даже страх. На самом деле освоить транскрипцию не так уж и сложно. Особенно это необходимо сделать тем, кто хочет научиться правильному английскому произношению. Люди, занимающиеся изучением английского языка, знают, что написание слова и его произношение зачастую очень сильно отличаются. Именно поэтому так важно постоянно сверяться с транскрипцией того или иного слова. Так вы точно будете уверены, что произносите его правильно.

2. Проверяйте правильность своего произношения

Язык регулярно подвергается, пусть и незначительным, изменениям. В нем, как и в любой другой подвижной системе, существуют свои определенные веяния и тенденции, возникающие под воздействием самых разных внешних факторов. В частности это относится и к произношению. Это явления затрагивает даже самые распространенные слова, причем изменения могут произойти за совсем незначительный интервал времени. Если несколько десятилетий назад вы бы услышали популярные сегодня английские слова, то многие из них просто бы не узнали.

3. Не пытайтесь следовать всем модным тенденциям

На английском языке говорят, или только изучают его, несколько миллиардов человек. Естественно, что это приводит к увеличению скорости и частоты изменений в нем, тенденции на то или иное произношение быстро сменяют друг друга. Если вы хотите оставаться в курсе последних изменений, чаще смотрите модных англоязычных блогеров или общайтесь с иностранными друзьями. Однако при этом в некоторых аспектах языка необходимо оставаться консерваторами. В повседневной жизни мы часто наблюдаем, как вещи, модные сегодня, теряют свою актуальность буквально на следующий день.

4. Смотрите BBC и CNN

Каждая из этих телекомпаний очень внимательно следит за тем, чтобы телеведущие говорили грамотно и с правильным произношением. Поэтому если вы хотите слушать красивую, хорошо поставленную и современную английскую речь, тогда смотрите сюжеты именно этих телеканалов. Еще один источник качественного английского языка — это классические кинематографические ленты, в которых герои говорят изысканно и элегантно.

5. Следите за темпом своей речи

Многие люди, посвящающие время изучению английского языка, стремятся к тому, чтобы научиться говорить на нем с большой скоростью. Им кажется, чем быстрее они говорят, тем более естественной кажется их речь. Однако это не совсем так. Если вы хотите научиться правильному английскому произношению, говорите медленно, четко проговаривая каждое слово. Так ваша речь станет более внятной и легко воспринимаемой на слух.

6. Не забывайте о практике языка

Чтобы освоить язык и его правильное произношение, необходимо регулярно посвящать время практическим занятиям. Произношение лучше практиковать не на отдельных словах или звуках, а на целых предложениях и фразах. Можно даже использовать для этой цели небольшие тексты и статьи. В жизни мы с вами очень редко используем для общения только отдельные слова, чаще всего мы выражаем свои мысли цельными предложениями.

7. Найдите компаньона для занятий английским языком

Заниматься с кем-то в большинстве случаев гораздо продуктивнее, чем изучать тонкости языка в одиночестве. Предложите кому-нибудь из друзей или знакомых, которые тоже хотят выучить английский, осваивать правильное произношение вместе. Один из главных плюсов подобных совместных занятий — это развитие критических навыков. Замечая ошибки в произношении товарища, вы впоследствии стараетесь не допускать их в своей речи. А самый идеальный вариант — это найти англоговорящего человека и попросить его помочь вам поставить грамотное произношение и речь. Если такой возможности нет, всегда можно воспользоваться диктофоном или камерой, чтобы найти слабые стороны в своем произношении и постараться исправить их.

Эти полезные рекомендации помогут вам научиться говорить на английском с правильным произношением. Нет предела совершенству, поэтому развивайтесь, изучайте новые языки и занимайтесь самообразованием, становясь лучше с каждым днем!

Текст: Flytothesky.ru