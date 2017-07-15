9 правил, которые помогут похудеть быстро и без вреда для здоровья

Стройное тело — это мечта многих девушек. Они пытаются добиться заветной цели всеми возможными способами, часто нанося лишь вред своему организму, например, жесткими диетами. Однако при грамотном подходе и соблюдении определенных правил можно похудеть за довольно короткий промежуток времени и при этом избежать негативных побочных эффектов. Ниже вы найдете простые рекомендации, соблюдение которых поможет вам добиться невероятного результата.





1. Правильно потребляйте жидкость

Мнения специалистов в вопросе оптимального количества воды, которое мы должны выпивать в течение суток, сильно расходятся. Одни настаивают на том, что для оптимального функционирования всех систем организма требуется потреблять 2 литра жидкости ежедневно. Другие же утверждают, что чрезмерное потребление воды становится причиной отечности. Лучшее решение — это довериться собственным интуитивным ощущениям. Однако существуют рекомендации, которые могут помочь вам в процессе похудения. Чтобы насыщаться порциями меньшего размера, незадолго до начала трапезы стоит выпить стакан воды. К тому же такая привычка благотворно скажется на процессе пищеварения. Также полезный ритуал — это стакан теплой воды после пробуждения, который ускорит метаболизм.

2. Ешьте больше специй

Если взглянуть на азиатских девушек, то большая их часть обладает идеальной фигурой. Один из секретов их стройности — это присутствие в рационе острой пищи и специй. Такая еда увеличивает температуру тела, ускоряя процесс сжигания жира. Поэтому стоит добавить в свой рацион немного остроты и вкуса с помощью таких специй, как перец или корица.

3. Снизьте до минимума долю сладкого в рационе

Слишком жесткие ограничения могут только навредить. Когда вы полностью отказываетесь от сладостей , то это становится триггером для вашего мозга, заставляющим вас испытывать еще большую потребность в сладком. Существуют два подхода, которые помогут ограничить количество сахара в рационе. Во-первых, это его замена сложными углеводами, например, фруктами или крупами. Однако такой подход предполагает, что вы полностью исключите сладости из своей системы питания. Во-вторых, поиск различных альтернатив. Например, вместо молочного шоколада можно употреблять исключительно черный, а не менее вкусной заменой мороженому станет предварительно замороженный йогурт.

4. Исключите из рациона выпечку

Если употребление сладкого в небольших количествах допустимо при похудении, то обо всех хлебобулочных и кондитерских изделиях лучше забыть. Максимум, на что вы можете рассчитывать, — это небольшой ломтик хлеба, приготовленный из муки низкого помола, обладающей полезными свойствами.

5. Научитесь есть пищу без добавления соли

Если сахару в рационе можно найти различные альтернативы, позволяющие хотя бы в небольших количествах наслаждаться сладкой пищей, то от соли стоит отказаться полностью. Это связано с тем, что соль замедляет процесс вывода жидкости из организма, а также тормозит процесс пищеварения.

6. На алкоголь тоже стоит ввести запрет

Многие считают, что один бокал вина никак не отразиться на фигуре, ведь наибольший вред организму наносят более крепкие разновидности алкоголя. Но не стоит проверять свою силу воли на прочность. Алкогольные напитки оказывают на организм такое же воздействие, что и соль, задерживая вывод жидкости.

7. Можно ли есть после 6?

Естественно, что отказ от пищи после указанного времени поможет увеличить скорость потери килограммов. Однако такой подход чреват последствиями. Если вы ложитесь поздно, то к моменту отправления в кровать вы проголодаетесь. А это может стать причиной серьезного срыва, о котором вы потом будете жалеть. Поэтому идеальный вариант — это низкокалорийный ужин за несколько часов до сна.

8. Регулярно занимайтесь фитнесом

Без достаточных физических нагрузок сложно быстро сбросить вес. Если вы обладаете низким уровнем физической подготовки, тогда для начала будет достаточно выполнять утреннюю зарядку, состоящую из выпадов и приседаний. Также для фигуры полезны занятия бегом и посещение бассейна. Нагружайте организм постепенно, обязательно давая мышцам возможность восстановиться после интенсивных тренировок.

9. Тщательно пережевывайте пищу

Нашему мозгу требуется определенное время, чтобы он осознал, что мы насытились. Поэтому прием пищи должен проходить в медленном темпе, позволяющем насладиться вкусом каждого продукта. Это значительно уменьшит вероятность того, что вы съедите больше требуемой нормы.

Все приведенные выше советы каждый без труда может интегрировать в свой образ жизни. Но, несмотря на их кажущуюся простоту, они помогают активно бороться с лишним весом и приближают к заветному телу мечты.

Текст: Flytothesky.ru