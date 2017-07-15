5 маленьких изменений, которые сделают вашу стрессовую жизнь в 5 раз проще

Маленькие вещи определяют вас, и все результаты в вашей жизни исходят из мелочей. Независимо от ваших уникальных жизненных обстоятельств или от того, как вы трактуете успех, вы не становитесь неожиданно успешным. Вы становитесь успешным со временем с помощью всех тех мелочей, которые вы делаете ежедневно. Кстати, неудачи происходят аналогичным образом – когда накапливаются все те мелочи, которые вы игнорируете и не делаете. И все мелочи (хорошие или плохие) имеют тенденцию нарастать как снежный ком и становиться большими, потому займитесь малыми, но последовательными изменениями своего стиля жизни.





1. Фокусируйтесь на себе внутреннем несколько минут каждый день, чтобы обрести ясность

Лучшее время сделать глубокий вдох – это именно тогда, когда у вас нет на это времени. Выделяйте его каждый день, чтобы сосредоточиться на самоосознанности, мантрах или ощущении благодарности, чтобы внести ясность и понимание всех ваших повседневных обстоятельств и решений. Так вы раскроете свой разум важным идеям и возможностям, которые вы просто не сможете осознать в повседневной спешке и суете. Суть в том, что замедление темпа и повышенный уровень осознания себя (умственная ясность) мгновенно меняют мысли. А потом начинаются интересные вещи – хорошие вещи, о которых вы даже не думали.

2. Постепенно устраняйте избыточность

Когда вы перестаете гнаться за «неправильными вещами», вы даете «правильным вещам» шанс поймать вас. Научитесь организовывать и осознавать то, как вы распределяете свое время и энергию. Большинство из нас склонны к избыточности – мы забиваем каждую минуту жизни событиями, действиями, задачами и обязательствами. Мы думаем, что это принесет нам больше удовлетворения и успеха, но чаще всего мы получаем полную противоположность. Учитесь расставлять приоритеты. Организуйте себя. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно, и избавьтесь от всего остального.

3. Позвольте большинству вещей быть такими, какими они есть

Некоторые вещи стоит изменить, а некоторые – нет. Отпустить не значит отказаться. Речь идет об избавлении от какой-либо навязчивой привязанности к конкретным людям, результатам и ситуациям. Обретите цели, мечты и стремления. предпринимайте целенаправленные действия, выстраивайте хорошие отношения, но отрывайтесь от того, что не требует и не хочет изменений. Вы не можете «вылечить», «спасти» и «починить» все вокруг вас.

4. Забудьте о своих больших целях на некоторое время и просто сосредоточьтесь на малых ежедневных ритуалах, которые ведут к этим целям

Наши крупные цели важны. Но слишком часто мы тратим свое время и энергию на размышления о желаемых конечных результатах большой цели, вместо того, чтобы делать то, что нужно сделать сегодня. Пусть это будет очередной сигнал для вас. Если вы не выделяете время каждый день, чтобы добиться прогресса, ваше внимание рассеется на тысячу ненужных мелочей, а потом вы будете задаваться вопросом, куда ушло время, и будет ли у вас еще один шанс. Ваш шанс сейчас! И все, что вам нужно сделать, – это один маленький шаг сегодня, а затем еще один завтра. Весь секрет в том, как превратить ваши большие цели в маленькие, эффективные, ежедневные ритуалы.

5. Фиксируйте то, что идет хорошо, и будьте за это искренне благодарны

Когда мы не умеем видеть хорошего – это трагедия. И вам будет трудно когда-либо быть счастливым, если вы не научитесь благодарить за хорошие вещи в своей жизни прямо сейчас. Каждый вечер перед тем, как лечь спать, запишите три вещи, которые прошли хорошо, удачно или полезно в течение дня, и их причины. Просто дайте краткое, логическое объяснение каждой хорошей вещи. Попробуйте выполнять этот ритуал хотя бы одну неделю – и вполне возможно, что он останется с вами до конца жизни. Поверьте, это захватывающе, и это эффективно.

На самом деле, ценность вышеописанных маленьких стратегий – это сосредоточение внимания на себе, избавление от лишнего багажа, отпускание ненужного и ежедневные малые действия. Так вы видите перспективу и даете себе толчок. Некоторые из величайших результатов, которые происходят или еще только произойдут в вашей жизни, будут самыми неожиданными.

Текст: Flytothesky.ru