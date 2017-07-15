Второй мозг: как кишечник влияет на наше самочувствие

Как правило, своим «командным центром» мы считаем головной мозг. Он отвечает за способность логического мышления, анализа, чувства радости. Оказывается, что наше «я» состоит не только из того, что происходит у нас в голове, но и из того, какие сигналы мы получаем из живота. Более 90% серотонина, продуцируемого человеческим организмом, образуется в клетках кишечника! Если вас пугают упадки настроения и преследуют необъяснимые страхи, помните, возможно, причина заключается не в отсутствии баланса некоторых веществ в мозге, а в состоянии кишечника.





Мир медицины и науки перестает относиться к кишечнику только как к устройству для транспортировки и распространения продуктов питания и удаления остатков. Когда-то к нему относились с легким предубеждением, а сегодня этот орган вызывает все большее уважение. Даже появилась формулировка «второй мозг». Оказывается, кишечник имеет чрезвычайную мощь: он имеет разного рода «передатчики» и оснащен сложными нейронными сетями. А благодаря своей огромной поверхности выступает в качестве наибольшего сенсорного органа в теле человека и, в отличие от закрытого в черепе и изолированного от остальной части тела мозга, всегда находится в центре событий. «Кишечник – это огромная матрица, которая записывает нашу внутреннюю жизнь и влияет на подсознание», — говорит микробиолог Джулия Эндерс в своей книге «Внутренняя история. Кишечник – самый увлекательный орган нашего тела».

Сила живота

Как кишечник может влиять на наше психическое благополучие? Он имеет с мозгом особую прямую связь, которая информирует серое вещество о нашей «внутренней жизни». Это происходит с помощью блуждающего нерва, который проходит через диафрагму, сердце, легкие, пищевод и попадает непосредственно в мозг. Импульсы, посылаемые кишечником, попадают во многие части мозга, в частности в миндалевидное тело или гиппокамп. А это влияет на наше психическое состояние, ведь эти структуры не только связаны с процессом запоминания, но также мотивацией, регуляцией эмоционального поведения и чувств (как положительных, так и отрицательных).

Это подтверждается исследованиями. Ирландские ученые в течение нескольких недель давали мышам препараты, содержащие дружелюбные для кишечной флоры микроорганизмы, а затем подвергали грызунов различным экспериментам, проверяя познавательные функции. Результаты оказались неожиданными: мыши со «стимуляторами» пищеварительной системы характеризовались большей решимостью, имели более низкий уровень гормонов стресса в крови и достигали лучших результатов тестах на ориентацию. Они были также более мотивированы, а в дополнение к этому быстрее учились и имели лучшую память, чем их коллеги без «стимуляторов».

Эмоциональный кишечник

Были проведены также эксперименты, которые подтвердили связь между здоровьем кишечника и обработкой эмоций, а также самочувствием у людей. Простейший пример: люди, страдающие от повышенной чувствительности кишечника или заболеваний, таких как неспецифический язвенный колит или болезнь Крона, гораздо чаще подвержены депрессиям и чувствуют себя подавленными и беспокойными.

Джулия Эндерс описывает одно из исследований: «После четырех недель употребления смеси выбранных бактерий у подопытных наступили явные изменения в некоторых областях мозга, особенно тех, которые отвечают за восприятие боли и обработку эмоций». Как это возможно? Одной из причин может быть влияние бактериальной флоры на производство, так называемого, гормона счастья (оказывается, что более 90% серотонина в организме человека производится именно в клетках кишечника). Когда она меняет свою активность, «верхний» мозг начинает получать другие сигналы из «нижнего». Но это «общение» происходит и в противоположенном направлении.

Лучшим примером является реакция организма на стрессовые ситуации. Каждому из нас случается бороться с нехваткой времени или переживать страх публичного выступления. Что же происходит в нашем организме. Когда мозг признает, что происходит что-то не так, он запускает аварийный режим. Одним из его компонентов является перенаправление энергии, которую имеет тело, в мышцы и мозг. А откуда ее взять? Самое простое решение – это «энергетический кредит» у кишечника: в результате пищеварительные процессы замедляются, в него попадает меньше крови и он сам производит меньше слизи. Если такая ситуация длится в течение короткого времени, то все в порядке. Но когда она затягивается, кишечник платит за это своим здоровьем. Каким образом? По мнению доктора Эндерс, худшее кровоснабжение и меньшее количество защитной слизи приводят к тому, что кишечные стенки становятся слабее. В ответ на такое положение дел меняется «климат» в них, способствующий размножению менее дружественных бактерий. В свою очередь, изменение бактериальной флоры это не только склонность к диарее или болям в животе, но и ухудшение эмоционального самочувствия. Какой из этого вывод? Стресса не избежать, но можно в период, когда он усиливается, «кормить» кишечник полезными бактериями.

Иммунитет в животе

Иммунная система состоит из нескольких «этажей». Наш кишечник один из них. И даже больше. Он один из наиважнейших, ведь является домом для более 70% лимфоцитов. В развитии, регулировании и надлежащем функционировании иммунной системы очень важную роль играют кишечные бактерии, которые активируют различные ее клетки. В нашем кишечнике присутствует более тысячи различных видов бактерий! И важно, чтобы эти микробы имели правильный состав. Часто «обычной» комбинации «хороших» бактерий в питании достаточно, чтобы иммунная система начала работать более эффективно. По той же причине необходимо регулярно обновлять наше меню продуктами, которые содержат природные бактериальные культуры. Это даст нам хорошую «колонизационную сопротивляемость»: если все места в кишечнике будут заняты хорошими или нейтральными для нас бактериями, то патогенные микроорганизмы не будут иметь, где «поселиться» и будут удалены.

То, в каком состоянии находиться наша кишечная микрофлора, может быть связано с аутоиммунными заболеваниями. Оказывается (это обнаружил доктор Хосе Шера из Нью-Йоркского университета), что кишечная флора страдающих от ревматоидного артрита людей содержит в себе бактерии Prevotella copri, в то время как здоровые люди их не имели. Доктор Шер отметил также, что у других пациентов с аутоиммунными заболеваниями суставов уровни отдельных видов кишечных бактерий были значительно ниже, чем у здоровых людей. В настоящее время команда доктора Шера не делает окончательных выводов, но, по словам самого исследователя, на арену вышел новый игрок. Доктор хочет привлечь внимание медицинского мира на важность человеческого кишечного микробиома. Нет сомнений, что наша кишечная микрофлора изменилась под влиянием цивилизации. Введение в массовое потребление антибиотиков, совершенно другая диета, по сравнению с рационом наших предков, ограниченный контакт с микробиомами, типичных для флоры и фауны – это все приводит к тому, что наша внутренняя бактериальная экосистема работает по-другому. И не исключено, что именно это изменение может быть связано с увеличением числа аутоиммунных и аллергических заболеваний.

Текст: Flytothesky.ru