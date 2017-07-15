Уберите две спички, чтобы получилось верное равенство

Вам может показаться, что с этой задачей справится любой школьник. А вот и нет! Предлагаем провести традиционный опрос, легко ли вам даются подобные задачи со спичками? Обычно без труда справляются только 40% людей. Остальным требуется выложить пример из настоящих спичек перед собой, ведь пространственное воображение не у всех хорошо развито.



