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Уберите две спички, чтобы получилось верное равенство
16.07.2017 18:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вам может показаться, что с этой задачей справится любой школьник. А вот и нет! Предлагаем провести традиционный опрос, легко ли вам даются подобные задачи со спичками? Обычно без труда справляются только 40% людей. Остальным требуется выложить пример из настоящих спичек перед собой, ведь пространственное воображение не у всех хорошо развито.
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Вам может показаться, что с этой задачей справится любой школьник. А вот и нет! Предлагаем провести традиционный опрос, легко ли вам даются подобные задачи со...
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