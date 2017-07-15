Мифы и легенды, в основе которых лежат истинные события

Человечество обладает удивительной способностью придумывать и пересказывать диковинные истории, мифы и легенды. Однако у многих из них в основе лежат самые реальные и порой страшные события.

1. Предания о вампирах как результат вспышек туберкулеза





Перед тем, как вампиры превратились в часть Хэллоуина, они были героями страшных легенд. Особенно популярными эти легенды были в 19 веке, когда целые семьи становились жертвами таинственной болезни. У больных было бледное лицо, покрытое потом, и кровавый кашель. Сегодня мы знаем, что это туберкулез, но в то время люди считали, что так люди превращались в вампиров и делали вампирами и своих близких.

2. Страшная история об озере Скелетов в Индии

В Гималаях есть старая народная песня, рассказывающая историю людей, которые поднялись на гору и тем самым осквернили святилище, за что и были убиты богиней горы. В 1942 году британские солдаты наткнулись на пару сотен человеческих скелетов высоко в Гималаях во время таяния льдов. В 2004 году ученые датировали останки 850 г. н.э., а сами люди, вероятно, погибли из-за банального крупного града.

3. Чарли без лица

Родители в Пенсильвании рассказывают своим детям ужасные страшилки про «зеленого человека» без лица, который по ночам бродит по сельским дорогам. Звучит как обычная городская легенда, но человек этот был реален. Его звали Раймонд Робинсон, и местные знали его как Чарли без лица. В 1918 году мальчик был тяжело травмирован током, потерял зрение, руки и лицо. В результате он выходил из дома только ночью, чтобы не пугать людей.

4. Одиссей и Цирцея





Одиссей и его люди оказываются на острове колдуньи Цирцеи. Она превращает матросов в свиней, за исключением Одиссея, которому бог Гермес дал противоядие, черную траву с белыми цветками. Оказывается, в этом мифе есть и зерно истины. Действительно существует такое растение, дурман обыкновенный, который вызывает амнезию, бред и галлюцинации. Это член семьи пасленовых и известный яд в древнем мире.

5. Монстр из Равенны





Мы знаем об этом монстре благодаря флорентийскому аптекарю, который написал о нем в своем дневнике в 1512 году, сказав, что город был разорен захватчиками через 18 дней после рождения чудовища. На гравюрах того времени монстр изображается с крыльями, одной ногой и двумя наборами гениталий. Он, вероятно, был очень реальным ребенком, родившимся с врожденными дефектами. Современная наука даже предположила, что это был синдром Робертса.

6. Легенда о драконах с Борнео, питающихся детьми





Люди на Борнео рассказывают легенду о сельских жителях, которые однажды ушли в джунгли, чтобы избежать колонизации голландцами. Там у них по ночам начали пропадать дети, которых похищали существа, похожие на драконов. Все очень просто: на Борнео живет 150 видов змей, самая огромная их них – это сетчатый питон до 9 м в длину.

7. Крысолов из Гамельна





Кто не знает сказку про Крысолова, который избавляет город от крыс, а потом в наказание горожанам уводит и их детей. Оказывается, есть свидетельства очевидцев, в которых рассказывается о дудочнике, и даже дана конкретная дата: 26 июня 1284 года. Дата эта подтверждается хрониками Гамельна, в которых есть запись от 26 июня 1384 года: «Прошло 100 лет, как наши дети ушли». Видимо, в тот день произошла какая-то катастрофа, которую нынче трудно установить, но зато она навсегда осталась жить в сказке про Крысолова.

8. Русалки





Истории о русалках, скорее всего, имеют такое же происхождение, как и истории о вампирах. Видимо, это дети, родившиеся с болезнью сиреномелия. Она обычно смертельна, хотя были случаи, когда дети доживали до подросткового возраста. В результате сиреномелии у плода образуется одна артерия для одной ноги вместо двух, что и могло породить сказки о русалках.

9. Легенда маори о птице, поедающей людей

Согласно легенде, предки маори в Новой Зеландии жили на одной территории с Те Хокиой. Это была огромная птица с черными и белыми перьями, красным гребнем и желто-зелеными крыльями. Птица не гнушалась полакомиться людьми, как утверждали маори. Однако совсем недавно ученые подтвердили существование этого существа – это вымерший огромный орел Хааста, сила которого равнялась львиной.

10. Дельфийский оракул





Начиная с 1400 года до н.э., паломники со всей Европы шли в Дельфы, чтобы задать свои вопросы Пифии, жрице-оракулу. Легенда гласит, что она была голосом Аполлона, и что ее пророчества исходили от самого бога. В конце 1990-х годов геологи обнаружили, что Дельфы находятся прямо на пересечении двух линий разломов. Землетрясения здесь происходят каждые сто лет, и этого достаточно, чтобы «встряхнуть» газы, просачивающиеся через пористый известняк. Одним из них является этилен, который обладает галлюциногенным эффектом.

Текст: Flytothesky.ru