10 самых удивительных находок, обнаруженных на заднем дворе

Кто не мечтает о том, чтобы найти самое настоящее сокровище? А некоторым людям действительно везет, и они умудряются найти невероятные предметы прямо у себя в огороде или на заднем дворе дома.

1. 650-летнее сокровище





Андреас К. копал на заднем дворе и неожиданно наткнулся на покрытые грязью непонятные предметы. Сначала он хотел их выбросить, но затем просто забросил это нечто в подвал, где заново обнаружил их во время генеральной уборки два года спустя, в 2011. Оказалось, это были средневековые украшения в виде колец, брошей и других богато украшенных предметов. Коллекция была передана одному из австрийских музеев.

2. Остатки римской виллы





В 2016 году Люк и Элис Ирвин решили превратить старый сарай в игровую комнату, а потому начали прокладывать электрический подземный кабель. На глубине в 46 сантиметров электрики обнаружили кусочки мозаики. Вызванные археологи пришли к выводу, что мозаика когда-то была полом огромной виллы (175-220 гг. н.э.) тех времен, когда в Британии господствовали римляне.

3. Окаменелости древнего кита





В 1978 году Гэри Джонсон обнаружил останки кита на заднем дворе. Он связался с местным музеем, но те не знали, как переместить огромную окаменелость. Так кит и лежал у Гэри во дворе до 2014 года, пока рядом с ним он не выкопал еще одного кита. После этого кости и камень, в котором они находились, весом в 450 кг отправили в музей на исследования. Останкам, кстати, от 16 до 17 миллионов лет.

4. Туннель к пирамиде Хуфу





В 2014 году какой-то египтянин ковырялся у себя на заднем дворе и обнаружил огромные каменные блоки, а потом и коридор в 10 м под землей. Прибывшие археологи поняли, что это легендарный туннель к пирамиде Хуфу, старейшей из трех пирамид Гизы, который искали уже несколько десятилетий. Туннель, между прочим, упоминал в своих работах сам Геродот, утверждавший, что посетил его в 5 веке до н.э.

5. Сокровище викингов





В 2007 году после сильных дождей Тейдж Петтерссон обнаружил на своем газоне пару старинных монет. Он позвонил местным археологам, которые обнаружили еще 67 монет. Две из них были крайне редки и в Швеции никогда не встречались. Большинство монет немецкие, английские и арабские конца 900 – начала 1000-х годов. Скорее всего это был своеобразный «сейф» викингов глубоко под землей.

6. Клад из золотых монет





В 2013 году семейная пара Джон и Мэри выгуливали собаку на заднем дворе и наткнулись на изношенную жестянку, выглядывающую из земли. Они выкопали её палкой, открыли и нашли кучку грязных дисков. После очистки оказалось, что это золотые монеты в 20 долларов 1890-х годов. Джон и Мэри обыскали весь двор и обнаружили еще семь таких банок. Итого они нашли 1427 монет, отчеканенных между 1847 и 1894 годами. Стоимость монеты составляла 27980 долларов, а вся коллекция была оценена в 11 млн. долларов.

7. Самолет Второй мировой войны





В 2017 году 14-летний датский мальчик Даниэль Кристиансен писал реферат о Второй мировой войне. Его отец Клаус сказал ему, чтобы якобы в поле за их домом в ноябре 1944 года разбился самолет, по словам деда Клауса. Даниэль с отцом решил обыскать поле металлоискателем. Они услышали сигнал, позаимствовали экскаватор у соседа и выкопали остатки самолета, а также останки немецкого пилота, лежавшие на глубине 4-6 м.

8. Сумка с наличными деньгами





В 2011 году Уэйн Сабадж возился у себя в огороде, выкопал сумку с наличными деньгами и принес её своему отцу. Скорее всего, эти деньги были украдены из банка, потому отец и сын вызвали полицию. В сумке обнаружилось 150 тысяч долларов. Оказалось, от них избавилась покойная соседка Сабаджей Долорес Джонсон, считая их проклятыми. И не зря так считала: в 2013 году от осложнений, связанных с диабетом, умер Уэйн Сабадж, а его отец умер от инфаркта сразу вслед за сыном.

9. Клад из Экворта





В 2012 году Оуэн Джонсон осматривал отверстие, вырытое строителями в его саду, и заметил керамический горшок в грязи. Он попытался выкопать горшок, но тот раскололся, и из него, как из игрового автомата посыпались золотые и серебряные монеты. Всего Джонсон начитал около 600 монет середины 17 века и одно кольцо с надписью: «Когда вы это увидите, вспомните меня». Деньги, вероятно, были спрятаны во время Английской революции 17 века. В 2013 году клад был оценен в 54492 фунтов стерлингов и помещен в музей замка Понтефракт.

10. Серебряные слитки





В 2010 году Джеймс Сиверс перестраивал свой дом, когда его лопата ударилась во что-то твердое. Сиверс вытащил из земли трубку-контейнер, внутри которого было 18 серебряных слитков. Контейнер был датирован 1982 годом, каждый слиток оценен в 2600 долларов, а вся находка – в 45 тысяч долларов.

Текст: Flytothesky.ru