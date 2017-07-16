Как распознать домашнего тирана

Порой новоявленная супруга с недоумением осознает, что вышла замуж за незнакомца. Еще совсем недавно, перед свадьбой, он был влюблен, дарил великолепные цветы. Сейчас часто грубит, злится из-за пустяков и пытается контролировать любые действия. Встреча с подругами, родственниками, поход в спортзал, несанкционированная трата денег – каждый шаг может обернуться скандалом.





Не стоит искать причину столь резких превращений, человек не изменился после свадьбы. Дело в другом: отношения, стремительно развивающиеся под влиянием вспыхнувшей страсти, не прошли проверку временем. В таких условиях присутствует элемент риска, ведь влюбленной женщине трудно оставаться реалисткой и разглядеть опасность. Партнеры, толком не узнав друг друга, поспешно вступают в брак. И только совместные будни помогают открыть глаза и понять, что рядом оказался тиран.

Как до замужества распознать тирана

В период влюбленности эмоции зашкаливают и мешают адекватному восприятию действительности. Реальное положение дел подменяется идеализацией объекта страсти, тревожные сигналы проходят мимо и не вызывают настороженности. И напрасно – нельзя терять голову ни при каких обстоятельствах, тем более что заметить черты тирана несложно даже пребывая в состоянии эйфории. Вот на что надо обратить внимание при общении с новым знакомым:

• он плохо отзывается о женщинах, считает их алчными, глупыми, лживыми, не достойными доверия;

• чрезмерно форсирует события, например, после первого-второго свидания предлагает пожениться;

• пригласив пару раз в кино, проявляет ревность, требует не встречаться с кем-либо еще;

• напоказ проявляет чувства, не считаясь с обстоятельствами. Естественная стыдливость подруги, неподобающие условия – ничто не помешают сообщить всему миру о своей любви.

Заметив подобные странности в поведении, и девушки, и зрелые дамы оправдывают это серьезностью намерений мужчины. Но совершают ошибку, поддаваясь влиянию тирана. Порядочный человек без замашек деспота понимает границы разумного и чутко относится к желаниям, настроению понравившейся женщины, во всяком случае, в начале отношений.

Типичное поведение мужа-тирана

Заполучив в супруги человека, который подчиняет своей воле жизнь близких людей, женщина становится несчастной. Как личность она несвободна, находится под психологическим давлением, закомплексована. Причем ощущение неудовлетворенности не связывается с поведением мужа – деспот внушает жертве, что в неудачах виновата только она. Чтобы не совершить второй ошибки, навсегда увязнув в беспросветных отношениях, нужно уметь распознать тирана.

1. Раздражение и злоба чувствуется в поступках и чувствах партнера. Разумеется, ответственность за это всегда возлагается на жену: она эгоистка, не умеет быть хорошей женой, матерью.

2. Неважно, работает супруга или нет, но она должна содержать жилье в идеальном порядке. Невыглаженные вовремя брюки, пылинки на мониторе, отсутствие на столе любимых круассанов – упреки может вызвать мельчайшая провинность.

3. Предполагается, что жена живет исключительно для удовлетворения нужд супруга. Она должна предугадывать его мысли, желания, со всем соглашаться, подчиняться независимо от личных потребностей.

Сломить волю жены, подчинить своему влиянию позволяет психологический, финансовый и физический способы воздействия. В первом случае – это моральная жестокость, основанная на оскорблениях, унижениях. Финансовая тирания осуществляется путем полного контроля над расходованием денег, ограничения трат на потребности жены. При этом неважно, что супруга тоже имеет источник дохода, деньгами распоряжается только муж. Физическое насилие страшнее всего, так как разрушает не только личность, но и вредит здоровью.

Нужно ли избавляться от тирании мужа

Итак, вы поняли, что вышли замуж за деспотичного человека, и он пытается контролировать или уже управляет вашей жизнью. Осознайте этот факт. Вам не повезло, но выход можно найти, собрав волю в кулак. Пассивное ожидание, надежда, что все само как-то образуется, здесь не помощники. Жизнь с тираном лучше не станет. Наоборот, с течением времени от ощущения вседозволенности, безнаказанности жестокость мужа будет охватывать все новые сферы совместной жизни. Безусловно, от нездоровых отношений необходимо уходить. Ведь повторно пройти жизненный путь никому не удастся.

Текст: Flytothesky.ru