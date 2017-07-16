Чем привлечь парня исходя из его зодиакального знака

Это даже проще, чем вы думаете. Что, если бы вы встретили совершенно удивительного парня, которому нравилось бы все то, что вы делаете, и который относился бы к вам, как к королеве? Звучит здорово, не так ли? Для этого просто нужно его чем-то «зацепить», при этом не ломая и не изменяя себя. И нередко знак зодиака может вам в этом помочь – так вы будете точно знать, что его привлекает и интересует.





1. Овен

Овен любит веселое времяпровождение, поэтому он всегда подсознательно ищет легкого и общительного человека. Лучший способ заинтересовать Овна – заставить его рассмеяться. Он не очень серьезен в самом начале, но он четко понимает, когда кто-то пытается слишком усердно ему угождать. Главное – легкое, непринужденное и веселое общение.

2. Телец

Это звучит банально, но Тельцу действительно нравится быть причастным к событиям и ситуациям. Приглашение на вечеринку или в кино не только заставляет его чувствовать себя нужным, но и показывает ему, что вы действительно его цените. Телец иногда может быть домоседом, поэтому не все приглашения будет принимать. Но сам факт, что его заметили, очень быстро откладывается у Тельца в памяти.

3. Близнецы

Какой наилучший способ произвести на него впечатление? Задавать всевозможные нестандартные вопросы. Поэтому чтобы узнать их получше и произвести впечатление, начните с Близнецами активно общаться. Этот знак определенно запомнит, что именно вы задали ему вопрос, верит ли он в инопланетян или любит ли он, когда его связывают во время секса.

4. Рак

Рак застенчив с новыми людьми, поэтому вам придется взять на себя ведущую роль. Он может быть замедленным в своих реакциях и обдумывать ответы, следовательно, вам придется удерживать разговор более-менее живым, иначе начнут возникать неловкие паузы. Будете ли вы болтать с ним весь вечер или потащите его в шумный клуб, но пока он видит в вас уверенность и веселье, он будет заинтересован.

5. Лев

Представьте себе, но Лев обожает комплименты. Вам не нужно целовать его и страстно обнимать, чтобы заставить его вас заметить – Лев любит ушами. Проводя время вместе, дайте ему знать, что он безумно интересная личность и с ним интересно общаться. Эти комплименты не только укрепят его самооценку, но и заставят более внимательно к вам присмотреться.

6. Дева

Дева реагирует на любезность и утонченность. Этот знак любит заботиться о других, но это не всегда взаимно. Вы действительно можете привлечь её внимание, если станете ценить её доброту и заботу и отвечать тем же. Не забывайте, что у Девы «встроенный датчик» на неискренность, и она наверняка почувствует игру и лицемерие.

7. Весы

Иногда интересы Весов могут казаться слишком многогранными, но то, что действительно привлекает их внимание – это нестандартность. Быть «нестандартной» на самом деле означает, что вы должны не бояться быть не такой, как все, и тем более не пугаться чужого мнения. Это умение быть собой очень Весам нравится, потому что они хотят видеть это качество и в себе.

8. Скорпион

Скорпион жестко классифицирует всех на категории, потому ваша задача – попасть в категорию людей, которые ему понравятся, потому что Скорпион своего мнения не меняет. Его притягивают люди необычные и уникальные, так как они дополняют его собственную личность. Лучший вариант для начала – это просто быть собой и ни в коем случае не надевать маску или переигрывать.

9. Стрелец

Стрелец обожает людей, которые полны энтузиазма и энергии, как и он сам. Его больше всего интересуют те, кто «рвутся в бой». Если вы человек смелый и отчаянный, вы наверняка привлечете внимание Стрельца. Не бойтесь ослабить свой внутренний контроль, когда вы проводите время вместе, потому что Стрелец восхищается людьми, которые делают сумасбродные вещи.

10. Козерог

Козерог находит пустые разговоры невероятно скучными и не будет терять время, если все, о чем вы хотите с ним поговорить, – это погода. У него низкая терпимость ко многим вещам, и он не любит настырных и навязчивых людей. Если вы сумеете поддержать с ним познавательную беседу, то он обязательно вас выделит. Поднимайте интересующие его темы, и он захочет продолжать постоянно общаться с вами.

11. Водолей

Водолей часто чувствует себя аутсайдером даже среди своих самых близких друзей. У него очень необычное мышление, и ему может быть трудно сформулировать, что происходит в его голове. Поэтому он втайне ждет легкого и непринужденного общения. Если вы станете понимать, что Водолей пытается вам сказать, это не останется незамеченным. Он действительно хочет, чтобы к нему не относились, как к чудаку.

12. Рыбы

Рыбы лучше всего сходятся с людьми, когда между возникает определенный контакт. Если Рыбы обнаруживают общие точки соприкосновения, то вы станете для них особенной. Вы можете пробудить интерес Рыб тактильным контактом или языком жестов. Будучи интуитивным знаком, Рыбы легко считывают ваши мысли и намерения, потому старайтесь посылать им правильные месседжи.

Текст: Flytothesky.ru