6 признаков того, что денежные вопросы – это корень ваших проблем в отношениях

Люди часто верят в то, что деньги сделают их счастливыми. Возможно, вы росли в обеспеченной семье или, напротив, вы знали, что такое их нехватка – в любом случае, во взрослом возрасте вам нужно определить ваши отношения с деньгами и не позволить им контролировать вас.





Мы живем в материальном мире, который ценит деньги. И это может дать вам ощущение, что вам их не хватает. Вы действительно не можете приобрести любовь, и деньги не могут купить вам время, чтобы провести его со своими близкими. А еще деньги не могут вернуть прошлое или определить будущее. Истина в том, что вам нужны деньги, чтобы просто жить: они дадут вам крышу над головой, одежду на теле и еду на столе – а это то, что нужно всем.

Итак, почему деньги считаются корнем всех зол? Для многих они – это воплощение силы и статуса, и тут вам действительно нужно быть осторожным. Если вы боготворите людей с деньгами, вы не сможете рассмотреть их истинные лица.

Итак, шесть признаков того, что денежные вопросы нередко вызывают проблемы с взаимоотношениями:

1. Вы постоянно играете в сравнительную игру

Легко сравнивать свое материальное положение и свои отношения с другими. У вас столько денег, а сколько у них? А какой у них дом? Их дети ходят в частную школу? Список можно продолжить. Когда вы начинаете играть в эту сравнительную игру, вы всегда будете разочарованы. Правда в том, что каждый человек находится именно на своем месте в жизни. И каждый человек получил это место в жизни только по своему индивидуальному сценарию. Повторов практически не бывает.

2. Вы предпочитаете не говорить о деньгах

А это, между прочим, очень важная тема для обсуждения. Обязательно обговорите этот вопрос со своим партнером, так как замалчивать финансовые аспекты в отношениях – это не выход. Будет ли у вас совместный сберегательный счет? Какова ваша кредитная история? Будете ли вы инвестировать или просто тратить все поступления? Сколько денег пойдет на развлечения и отдых? Это не должно быть болезненной темой в ваших отношениях. Но, если вы не будете об этом говорить, она станет именно болезненной и деструктивной.

3. У вас есть друг от друга финансовые секреты

Многие пары признаются, что скрывают свои текущие расходы от своего партнера. Честно говоря, это выглядит как предательство в отношениях. В этом вопросе коммуникации очень и очень важны. Вы должны чувствовать себя комфортно, изливая свою «финансовую душу» своему избраннику. Кстати, оценочных суждений в этом вопросе тоже стоит всеми силами избегать.

4. Вы предпочитаете раздельный бюджет и раздельную оплату счетов

Брак и отношения – это партнерство, потому в финансировании участвуют обе стороны. Не используйте деньги в качестве орудия для манипуляций и не прячьте их от партнера. Совместно работайте над бюджетом. У вас обоих есть мечты и стремления, и вам нужны деньги, чтобы их реализовать. Использование финансов как инструмент борьбы за власть может разрушить даже самые здоровые отношения.

5. У вас разные финансовые приоритеты

Вы оба должны нести ответственность за деньги. Один партнер не должен постоянно мониторить расходы другого. Обговорите также и свои финансовые приоритеты. Если один человек хочет сэкономить на поездку в Испанию, а другой желает прокутить немалую сумму в ночном клубе с друзьями, то в этом заключается принципиальная разница. Финансовый вопрос в отношениях – это вопрос доверия. И это намного проще, если у вас схожие цели.

6. У вас есть долги

Если вы влезли в долги любых видов, и вы обожаете пользоваться кредитными карточками, не задумываясь о последствиях, то это может стать проблемой. Когда у вас меньше долгов, отношения здоровее. Иногда экономность действительно полезна, особенно в долгосрочной перспективе – потому этот вопрос тоже подлежит обязательному совместному обсуждению.

Денежные проблемы не должны стоять между вами, потому учитесь находить компромисс. Это та сфера, в которой он действительно возможен, конечно же, при желании обеих сторон.

Текст: Flytothesky.ru