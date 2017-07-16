Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

Знакомьтесь, Туллиус Хойер и его работы. Туллиус – художник-самоучка из бразильского города Масейо (штат Алагоас).

Туллиус мастерски миксует изображения, чтобы создать свою собственную реальность с налётом сюрреализма. В них присутствует мрачная субъективная предвзятость к окружающему миру и очень вольное обращение с героями картин, которые словно выпрыгивают с его полотен.









































Текст: Flytothesky.ru