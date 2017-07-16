ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

17.07.2017 13:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Знакомьтесь, Туллиус Хойер и его работы. Туллиус – художник-самоучка из бразильского города Масейо (штат Алагоас).

Туллиус мастерски миксует изображения, чтобы создать свою собственную реальность с налётом сюрреализма. В них присутствует мрачная субъективная предвзятость к окружающему миру и очень вольное обращение с героями картин, которые словно выпрыгивают с его полотен.

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

Текст: Flytothesky.ruБразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знакомьтесь, Туллиус Хойер и его работы. Туллиус – художник-самоучка из бразильского города Масейо (штат Алагоас). Туллиус мастерски миксует изображения, чтобы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
30 лет спустя: те же города, но уже другая я
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика