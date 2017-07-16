Девушка увидела, что ее украденный велосипед продается онлайн, и решила выкрасть его обратно

30-летняя Дженни Мортон-Хамфриз очень хотела освежить свои детские воспоминания от езды на велосипеде, а потому приобрела себе двухколесного друга, чтобы ездить по своему кварталу. Радость её продолжалась ровно три дня. Велосипед украли.





Дженни ненадолго «приковала» свой велосипед на набережной возле медиа-центра Уотершед в Бристоле, но по возвращении обнаружила , что он украден. Она немедленно сообщила о краже в полицию и разместила фото своего велосипеда на странице бристольских велосипедистов в сети Facebook в попытке его как-то найти.





Просьба Дженни в Facebook сработала. Крис, один из участников группы, «выследил» украденный велосипед, который продавался на одном из веб-сайтов пользователем под ником Bebop. Итак, Дженни и Крис решили самостоятельно проучить воришку и вернуть имущество.

Крис позвонил онлайн-продавцу и сказал, что его сестра хочет купить новый велосипед. Они обговорили время и место сделки, но вместо продавца на встречу собирался прийти его «деловой партнер».





Дженни связалась с полицией, надеясь, что они помогут поймать мошенника, но какой-либо помощи и поддержки не получила. Напротив, её предупредили не вмешиваться в ход расследования. Но Дженни поступила по-своему и пошла на встречу.

«Я всячески выражала интерес и спрашивала дурацкие вопросы касательно велосипеда, – рассказывает девушка. – Я заявила, что сиденье расположено слишком высоко, и захотела тест-драйв перед покупкой. В руках я держала связку ключей и пачку сигарет. Я вручила их этому парню со словами «Подержи мои вещи» и села на велосипед».

Дженни села на велосипед и удрала на максимальной скорости. Вскоре она скрылась из виду и успешно добралась домой, не опасаясь столкнуться с ворами. И хотя полиция не может доказать, что это Bebop украл велосипед (он утверждает, что купил его накануне в пабе), Дженни просто рада вернуть свое любимое имущество.

Текст: Flytothesky.ru