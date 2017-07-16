Топ-10 недавно обнаруженных космических явлений

Мы многое знаем о космосе, но в результате не знаем о нем ничего. Совсем недавно это бесконечное пространство подкинуло человечеству еще с десяток явлений, которые необходимо осмыслить и изучить.

1. Возникший «космический щит»





Исследователи НАСА обнаружили удивительный и полезный побочный продукт радиопередач: антропогенно созданный «пузырь VLF (очень низкочастотный)» вокруг Земли, который защищает нас от некоторых видов излучения. Накопленная электромагнитная мощность Земли непреднамеренно выстроила своего рода радиоактивный барьер, который отклоняет космические частицы, наносящие вред планете.

2. Двойная кольцевая галактика





Галактика PGC 1000714, возможно, является самым уникальным явлением на сегодняшний день. Это объект типа Хоага с двойным кольцом вокруг него. Кольцо окружает его ядро, а вокруг мерцают красным светом стареющие звезды. Вокруг всего этого образования находится еще одно, более молодое внешнее кольцо, которое светится синим цветом.

3. Планета, горячее, чем звезды





Самая горячая экзопланета горячее множества звезд. Недавно описанная Kelt-9b обладает температурой в 3777° С, и это на её темной стороне! На светлой стороне температура поднимается примерно до 4327° С, как на поверхности Солнца. Звезды типа A относятся к числу самых горячих, и этот конкретный объект – еще «ребенок» возрастом всего лишь в 300 млн. лет.

4. Тихая сверхновая





Телескопное исследование выявило тысячи потенциальных «неудачных сверхновых». Например, звезда N6946-BH1 обладала нужной массой для того, чтобы вспыхнуть примерно в 25 раз жарче и оглушительнее, чем Солнце. Однако она просто засветилась немного ярче, а затем исчезла в темноте.

5. Крупнейшие магнитные поля Вселенной





Многие небесные тела обладают магнитными полями, но самые крупные поля относятся к гравитационно связанным кластерам галактик. Эти гравитационные бегемоты создают мощнейшие магнитные поля. Фактически кластеры – это скопление заряженных частиц, газовых облаков, звезд и темной материи, а их хаотическое взаимодействие создает электромагнитное «колдовство».

6. Активные галактики





Ранняя Вселенная полна тайн, включая массу загадочно «упитанных» галактик, которые не должны были просуществовать до такого уровня «упитанности». Оглядываясь еще дальше в пространстве-времени, астрономы обнаружили новый тип гиперактивной галактики, который создал этих «бегемотов». Они очень быстро и активно сливались, чтобы сформировать самые ранние, самые жизнеспособные экземпляры.

7. Таинственный рентгеновский взрыв





Рентгеновская обсерватория «Чандра» заметила нечто странное, заглядывая в дальнюю вселенную. Там был загадочный источник рентгеновских лучей. Он внезапно вспыхнул в 1000 раз ярче, а затем исчез в темноте в течение примерно одного дня. Астрономы обнаруживали аналогичные причудливые рентгеновские всплески и раньше, но этот оказался слишком мощным и заметным. Виновниками могут быть гигантские сверхновые, нейтронные звезды или, возможно, белые карлики.

8. Самая нестандартная орбита





Мы думаем, что черные дыры разрушают все, что к ним приближается, но недавно обнаруженный белый карлик X9 является самым близким орбитальным телом, когда-либо бродящим вокруг черной дыры. Причем X9 завершает свою орбиту всего за 28 минут. Это означает, что черная дыра крутит белого карлика вокруг себя быстрее, чем время на доставку пиццы. Астрономы считают, что X9, вероятно, был большой красной звездой, прежде чем черная дыра «убедила» его приблизиться к себе и высосала его внешние слои.

9. Галактическая мертвая зона





Цефеиды – это дети возрастом от 10 до 300 млн. лет. Исследователи обнаружили их пульсирующие тельца на Млечном пути. Но они не были уверены, что это за объекты, почти невидимые за межзвездной пылью. Несколько цефеид прижаты в самом центре галактики, а недалеко от этого места простирается обширная мертвая зона без звезд на 8000 световых лет во всех направлениях.

10. Неожиданная планетарная троица





Это газовые шарики типа Юпитера, но ближе по структуре к звездам и с орбитами, более жесткими, чем у Меркурия. Ученые изучали эти странные объекты в течение последних 20 лет и зафиксировали около трех сотен. Они всегда бродили по своим орбитам в гордом одиночестве. В 2015 году одному из мини-Юпитеров надоело одиночество и у него появилось целых два компаньона. Семейство WASP-47 включает в себя центральный горячий газовый шар и два совершенно разных попутчика: более крупное тело типа Нептуна, а также меньшую, гораздо более плотную, скалистую мини-Землю.

Текст: Flytothesky.ru