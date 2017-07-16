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10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

17.07.2017 16:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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«Спасите пчел!» Оказывается, этот слоган вполне актуален, даже если он кажется вам забавным. Пчелы на самом деле существенно влияют на нашу жизнь. Если вдруг они все вымрут, человечество лишится 10 очень необходимых ему вещей.

1. Снабжение продовольствием

10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

Само собой разумеется, что пчелы являются важной составляющей процесса опыления. Просто мы даже не представляем себе, НАСКОЛЬКО важной. Подумайте о яблоках, бананах, авокадо и кукурузе. Пчелы являются основными опылителями этих культур. Это означает, что около двух третей нашего питания напрямую зависит от пчел.

2. Кофейная индустрия

10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

В дополнение к фруктам и овощам, пчелы также являются первичными опылителями для кофе. Таким образом, без пчел потребление кофе сократится, и отрасль потеряет свою прибыльность. Сначала это кажется пустяком: мол, кофеин – это не насущная потребность человека, и без кофе мировой голод не наступит. Однако огромный «кусок» индустрии заключается именно в производстве и продаже кофе. Без пчел эта глобальная кофейная империя рухнет, оставив сотни тысяч людей без работы во всем мире.

3. Индустрия Хэллоуина

10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

Пчелы – это опылители тыкв, а их чаще всего выращивают в небольших фермерских хозяйствах. Потеря урожая будет тяжелым ударом, но пережить его можно. А вот для индустрии Хэллоуина, где 170 млн. потребителей тратят ежегодно около 850 млн. долларов на свои фонари, отсутствие тыкв будет огромной потерей прибыли. Нет тыкв – нет Хэллоуина.

4. Индустрия одежды

10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

Хлопок является самым популярным материалом: 60 % женской одежды и 75 % мужской содержат хлопок в качестве основного материала. Как вы, возможно, догадались, пчелы отвечают за опыление хлопка. Таким образом, без пчел этот денежный урожай в 2 млрд. долларов исчезнет. А люди лишатся комфорта джинсов и футболок.

5. Ореховая промышленность

10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

Пчелы важны для выращивания многих видов орехов, включая миндаль и кешью. Самая большая в мире миндальная компания занимает 80 % доли мирового рынка. На самом деле, «спрос на пчел» настолько высок, что индустрия миндаля стоимостью 3 млрд. долларов без них рухнет. Если бы пчелы исчезли, то не только мировое производство орехов обанкротилось бы, многие микробизнесы в развивающихся районах тоже бы свернулись.

6. Биотопливная промышленность

10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

Перспективным трендом в отрасли возобновляемых источников энергии является биотопливо, фактически изготавливаемое из различных растений. Эта новая технология способна произвести революцию в топливной промышленности. Многие биотоплива обычно включают ингредиенты, опыляемые пчелами. Одним из ярких примеров является топливо на основе канолы. Но, конечно, масло канолы не может существовать без пчел, поэтому, если пчелы погибнут, погибнет и индустрия биотоплива.

7. Грузоперевозки

10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

В большинстве стран существует высокий спрос на грузоперевозки продуктов питания. Как это связано с пчелами? Если бы пчелы вымерли, мы бы лишились 70 % наших самых привычных продуктов. И это тоже будет иметь последствия для всех отраслей, связанных с поставками продовольствия, включая грузоперевозки. Вымирание пчел было бы дорогой потерей, учитывая рабочие места и доходы, связанные только с транспортировкой продуктов питания.

8. Мясная промышленность

10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

Чтобы выращивать крупный рогатый скот, нужны четыре вещи: грубые корма, зерно, масличные культуры и субпродукты. Грубые корма (кукуруза и пшеница) – растения самоопыляющиеся. Субпродукты могут быть изготовлены из любого питательного вещества. А вот масличные культуры (рапс и подсолнечник) без пчел не опыляются. А без растительного белка животные не могут вырасти здоровыми и «полноразмерными».

9. Мировая экономика

10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

Все части мира одинаково и даже более зависимы от пчел. Во многих частях Латинской Америки продажа бананов поддерживает экономику. В Азии основными сельскохозяйственными продуктами являются хлопок, масличные культуры и фрукты. Африканская экономика живет на уникальных видах фруктов и овощей, а также на сельскохозяйственной продукции. Все эти культуры опыляются пчелами и вымрут вместе с пчелами.

10. Человеческая раса

10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

Все эти широкомасштабные негативные последствия звучат неутешительно, а некоторые скептики даже поднимают вопрос о выживаемости людей без пчел. Скорее всего их исчезновение не приведет к вымиранию хомо сапиенсов как, скажем, мамонтов, но это вызовет экономические трудности и, возможно, голод по всей планете. Фактически ученые считают, что пчелы являются наиболее ценным видом на всей планете, возможно, даже ценнее, чем грибы, планктон, летучие мыши и даже приматы. Мир без пчел наверняка подойдет к грани катастрофы.10 вещей, которых мы лишимся, если вдруг вымрут все пчелы

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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«Спасите пчел!» Оказывается, этот слоган вполне актуален, даже если он кажется вам забавным. Пчелы на самом деле существенно влияют на нашу жизнь. Если вдруг они все...

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