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Мы опишем вашу жизнь в трёх словах!

17.07.2017 18:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Согласитесь, иногда нам не хватает поддержки, мотивации или, проще говоря, обычного толчка со стороны, чтобы взяться за важное дело или закончить начатое. Но все мы такие разные, со своими установками и тараканами в голове. Именно благодаря им и формируется наш жизненный девиз.

Что вам ближе? Стремление к победе? Любовь и надежда? Мечты? В нашем тесте мы представили набор фраз, исходя из которых попробуем описать вашу жизнь тремя словами.Мы опишем вашу жизнь в трёх словах!

 
 
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Согласитесь, иногда нам не хватает поддержки, мотивации или, проще говоря, обычного толчка со стороны, чтобы взяться за важное дело или закончить начатое. Но все мы...

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