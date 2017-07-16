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Мы опишем вашу жизнь в трёх словах!
17.07.2017 18:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Согласитесь, иногда нам не хватает поддержки, мотивации или, проще говоря, обычного толчка со стороны, чтобы взяться за важное дело или закончить начатое. Но все мы такие разные, со своими установками и тараканами в голове. Именно благодаря им и формируется наш жизненный девиз.
Что вам ближе? Стремление к победе? Любовь и надежда? Мечты? В нашем тесте мы представили набор фраз, исходя из которых попробуем описать вашу жизнь тремя словами.
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Согласитесь, иногда нам не хватает поддержки, мотивации или, проще говоря, обычного толчка со стороны, чтобы взяться за важное дело или закончить начатое. Но все мы...
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