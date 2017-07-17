Собака привела свою хозяйку к загадочной коробке в горах, и в результате стала опекуном для малышей

Знакомьтесь, Арагон, пёс, который спас котят, оставленных умирать в горах Греции. Но его героизм на этом не закончился – как только котят привезли в приют, Арагон стал им самым заботливым отцом.

Хозяйка Арагона работает волонтером в организации по защите животных SCARS . Каждый день она ищет животных, оставленных умирать в горах. Только в течение последнего месяца волонтеры спасли более 25 котят.

«На этот раз котятам повезло, – пишет хозяйка пса. – Мы гуляли с Арагоном в горах, планировали снимать там видео об оставленных животных, как вдруг он начал тянуть нас куда-то в сторону – так он стал спасителем котят, а потом еще и приемным папой».

Если бы не Арагон, котята достались бы на ужин голодной лисице, а это самый распространенный хищник, живущий в горах около Афин.

Малыши здоровы, находятся в безопасности и ждут своих новых хозяев.

Знакомьтесь, Арагон, пёс, который привел свою хозяйку к загадочной коробке в горах Греции





В коробке были котята, оставленные на верную смерть





Малышей отвезли в приют, они здоровы и в безопасности





Тем временем пёс Арагон решил стать им приемным папой





Он окружил котят любовью и заботой. Малыши теперь ждут своих новых хозяев





Текст: Flytothesky.ru