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Собака привела свою хозяйку к загадочной коробке в горах, и в результате стала опекуном для малышей

17.07.2017 22:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, Арагон, пёс, который спас котят, оставленных умирать в горах Греции. Но его героизм на этом не закончился – как только котят привезли в приют, Арагон стал им самым заботливым отцом.

Хозяйка Арагона работает волонтером в организации по защите животных SCARS. Каждый день она ищет животных, оставленных умирать в горах. Только в течение последнего месяца волонтеры спасли более 25 котят.

«На этот раз котятам повезло, – пишет хозяйка пса. – Мы гуляли с Арагоном в горах, планировали снимать там видео об оставленных животных, как вдруг он начал тянуть нас куда-то в сторону – так он стал спасителем котят, а потом еще и приемным папой».

Если бы не Арагон, котята достались бы на ужин голодной лисице, а это самый распространенный хищник, живущий в горах около Афин.

Малыши здоровы, находятся в безопасности и ждут своих новых хозяев.

Знакомьтесь, Арагон, пёс, который привел свою хозяйку к загадочной коробке в горах Греции

Собака привела свою хозяйку к загадочной коробке в горах, и в результате стала опекуном для малышей

В коробке были котята, оставленные на верную смерть

Собака привела свою хозяйку к загадочной коробке в горах, и в результате стала опекуном для малышей

Малышей отвезли в приют, они здоровы и в безопасности

Собака привела свою хозяйку к загадочной коробке в горах, и в результате стала опекуном для малышей

Тем временем пёс Арагон решил стать им приемным папой

Собака привела свою хозяйку к загадочной коробке в горах, и в результате стала опекуном для малышей

Он окружил котят любовью и заботой. Малыши теперь ждут своих новых хозяев

Собака привела свою хозяйку к загадочной коробке в горах, и в результате стала опекуном для малышей

Текст: Flytothesky.ruСобака привела свою хозяйку к загадочной коробке в горах, и в результате стала опекуном для малышей

 
 
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