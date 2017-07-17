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Собака привела свою хозяйку к загадочной коробке в горах, и в результате стала опекуном для малышей
17.07.2017 22:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, Арагон, пёс, который спас котят, оставленных умирать в горах Греции. Но его героизм на этом не закончился – как только котят привезли в приют, Арагон стал им самым заботливым отцом.
Хозяйка Арагона работает волонтером в организации по защите животных
«На этот раз котятам повезло, – пишет хозяйка пса. – Мы гуляли с Арагоном в горах, планировали снимать там видео об оставленных животных, как вдруг он начал тянуть нас куда-то в сторону – так он стал спасителем котят, а потом еще и приемным папой».
Если бы не Арагон, котята достались бы на ужин голодной лисице, а это самый распространенный хищник, живущий в горах около Афин.
Малыши здоровы,
Знакомьтесь, Арагон, пёс, который привел свою хозяйку к загадочной коробке в горах Греции
В коробке были котята, оставленные на верную смерть
Малышей отвезли в приют, они здоровы и в безопасности
Тем временем пёс Арагон решил стать им приемным папой
Он окружил котят любовью и заботой. Малыши теперь ждут своих новых хозяев
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Знакомьтесь, Арагон, пёс, который спас котят, оставленных умирать в горах Греции. Но его героизм на этом не закончился – как только котят привезли в приют, Арагон...
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