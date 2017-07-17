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Фото морских львов на Галапагосских островах – не зря люди их называют морскими собачками
18.07.2017 01:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
Блогер
«Такое ощущение, что есть один или два крупных самца, которые «управляют пляжем». Тем не менее, мои любимчики – это их малыши, которые бродят по пляжу, плавают и лениво валяются во всех местах. Один из них даже играл с апельсином!»
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Блогер Киннара Босворт провела неделю на Галапагосских островах в Эквадоре, и её внимание привлекли морские львы… Они были повсюду! Самое приятное в том, что они...
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