Фото морских львов на Галапагосских островах – не зря люди их называют морскими собачками

Блогер Киннара Босворт провела неделю на Галапагосских островах в Эквадоре, и её внимание привлекли морские львы… Они были повсюду! Самое приятное в том, что они супермилые и дружелюбные. И иногда они подходят прямо к людям.

«Такое ощущение, что есть один или два крупных самца, которые «управляют пляжем». Тем не менее, мои любимчики – это их малыши, которые бродят по пляжу, плавают и лениво валяются во всех местах. Один из них даже играл с апельсином!»

















































Текст: Flytothesky.ru