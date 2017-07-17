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Я обнаружил этот заброшенный дом во французской деревне и был поражен тем, что увидел внутри
18.07.2017 01:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Данные фотографии были впервые опубликованы в блоге
Вот, что оказалось внутри…
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Данные фотографии были впервые опубликованы в блоге Vacant Photography. Автор поста побывал в старом заброшенном доме. Он даже не ожидал, что именно в этой французской...
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