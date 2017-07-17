|
В день рождения Евтушенко вспоминаем его стихи – читает сам поэт
18.07.2017 12:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
В юбилейных планах поэта были творческие встречи, большой фестиваль, презентация нового сборника, но весной этого года его не стало.
Родился Евтушенко в Иркутской области, в 12 лет переехал с матерью в Москву, а через четыре года уже опубликовал первые стихи. Учился в Литинституте имени Горького, но был исключен и дальше занимался самообразованием.
Его дед был родом из деревни
Евтушенко умер 1 апреля в американском городе Талса (Оклахома), где жил с 1991 года вместе со своей семьей. Согласно воле поэта, его
Выдающийся поэт-шестидесятник — автор 19 поэм и множества поэтических сборников. "Людей неинтересных в мире нет", "Дай Бог", "Москва товарная — студентов любит", "Кладбище китов" — эти и другие стихи читает сам поэт в юбилейной подборке Sputnik.
Читайте также на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выдающемуся российскому и советскому поэту Евгению Евтушенко сегодня исполнилось бы 85 лет.
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии