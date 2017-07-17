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В день рождения Евтушенко вспоминаем его стихи – читает сам поэт

18.07.2017 12:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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В юбилейных планах поэта были творческие встречи, большой фестиваль, презентация нового сборника, но весной этого года его не стало.

Родился Евтушенко в Иркутской области, в 12 лет переехал с матерью в Москву, а через четыре года уже опубликовал первые стихи. Учился в Литинституте имени Горького, но был исключен и дальше занимался самообразованием.

Его дед был родом из деревни Хомичи Калинковичского района Гомельской области, куда поэт приезжал неоднократно.

Евтушенко умер 1 апреля в американском городе Талса (Оклахома), где жил с 1991 года вместе со своей семьей. Согласно воле поэта, его похоронили на кладбище в поселке писателей Переделкино рядом с местом, где похоронен писатель Борис Пастернак.

Выдающийся поэт-шестидесятник — автор 19 поэм и множества поэтических сборников. "Людей неинтересных в мире нет", "Дай Бог", "Москва товарная — студентов любит", "Кладбище китов" — эти и другие стихи читает сам поэт в юбилейной подборке Sputnik.

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Выдающемуся российскому и советскому поэту Евгению Евтушенко сегодня исполнилось бы 85 лет.

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