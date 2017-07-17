11-летний мальчик вернул женщине кошелек, который она утопила в озере 25 лет назад

На прошлой неделе 11-летний Броуди Брукс ловил рыбу в Андерсоне (Южная Каролина) и почувствовал, что его удочка зацепила что-то тяжелое. Мальчик был абсолютно уверен, что поймал большую рыбу, и обрадовался.

В результате выяснилось, что Броуди поймал на крючок не рыбу, а женский кошелек. Мало того, этот кошелек вот уже 25 лет, как считался «пропавшим без вести». «Я почувствовал, что подцепил большую рыбу, – говорит мальчик. – А потом, когда вытащил удочку, то расстроился – это была не рыба».





Броуди и его друг рыбачили в лодке. Подняв из озера кошелек и проверив его содержимое, они обнаружили, что он принадлежит их знакомой Эйприл Болт. Когда женщина узнала, что рыбаки нашли ее кошелек через четверть века, она была в шоке! «Я была в полном изумлении. Я не могла в это поверить, – рассказывает Эйприл. – Вы сами, как думаете? Каковы шансы вернуть кошелек через 25 лет?»

Эйприл, вероятно, уронила его в воду во время прогулки на лодке еще в 1992 году, и, несмотря на то, что он находился под водой в течение более двух десятилетий, все его содержимое было целым и невредимым.





В кошельке была косметика, кредитные карты, фотографии и даже аттестат об окончании средней школы! «Для многих людей это просто грязные промокшие вещи, – говорит Эйприл. – Но для меня они бесценны, особенно фотографии».

Это были фото сына Эйприл в возрасте 15 месяцев, и даже её любимая помада все еще была в отличном состоянии! «Я и подумать не могла, что через миллион лет кошелек ко мне вернется – радуется женщина. – Это просто везение».

Текст: Flytothesky.ru