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Клиентам "Калипсо Тур" начали возвращать деньги

18.07.2017 13:13 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Туристическая компания "Калипсо Тур" начала возврат денег клиентам не несостоявшиеся поездки, сообщили во вторник в эфире телеканала "Беларусь 1".

Скандал из-за частной турфирмы начал разгораться в начале июля: около сотни человек не могут отправиться в запланированные поездки. Деньги в "Калипсо Тур" и ИП "Борздый Е.Г." возвращать гражданам не спешили.

По данным на вторник, пострадавшим туристам все же начинают возвращать деньги. Впрочем, ущерб пока покрыли лишь нескольким туристам.

По данным телеканала, число пострадавших от работы "Калипсо Тур" уже выросло до 70, а в милицию обратились и представители двух юридических лиц.

Общая сумма ущерба от "Калипсо Тур" оценивается в 158 тысяч рублей — почти 81 тысяча долларов по актуальному курсу.

 
Теги: Минск
 
 
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Сумму ущерба, нанесенного потенциальным туристам, уже составляет 158 тысяч рублей.

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