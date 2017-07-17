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Решили помочь бездомным животным, но в приюте нас ждал не очень теплый прием…
18.07.2017 14:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Этот пост мы начнем с очень избитой фразы, но она как нельзя лучше опишет ситуацию. Мы в ответе за тех, кого приручили. А еще мы в ответе за тех, кто сам себе помочь не может по каким-либо обстоятельствам. Будь то пожилой человек или брошенный котенок. Мы живем в мире, где все живые существа каким-то образом связаны. И если сегодня помогли вы, то завтра есть вероятность, что люди помогут и вам. Рассчитывать только на себя бывает безумно сложно. Доброта идет от сердца к сердцу. Команда
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Этот пост мы начнем с очень избитой фразы, но она как нельзя лучше опишет ситуацию. Мы в ответе за тех, кого приручили. А еще мы в ответе за тех, кто сам себе помочь не...
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