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Решили помочь бездомным животным, но в приюте нас ждал не очень теплый прием…

18.07.2017 14:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Этот пост мы начнем с очень избитой фразы, но она как нельзя лучше опишет ситуацию. Мы в ответе за тех, кого приручили. А еще мы в ответе за тех, кто сам себе помочь не может по каким-либо обстоятельствам. Будь то пожилой человек или брошенный котенок. Мы живем в мире, где все живые существа каким-то образом связаны. И если сегодня помогли вы, то завтра есть вероятность, что люди помогут и вам. Рассчитывать только на себя бывает безумно сложно. Доброта идет от сердца к сердцу. Команда Flytothesky.ru искренне надеется, что это видео побудит вас оглядываться вокруг и не быть равнодушными. Сделаем мир добрее. Это в наших силах!

Четвертая серия проекта #однодоброедело:

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Этот пост мы начнем с очень избитой фразы, но она как нельзя лучше опишет ситуацию. Мы в ответе за тех, кого приручили. А еще мы в ответе за тех, кто сам себе помочь не...

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