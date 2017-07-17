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Тест: На сколько процентов вы гений?

18.07.2017 17:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как говорится, всё гениальное — просто. Наш тест на определение вашей гениальности не исключение:)

Возможно, кто-то думает, что исключительность человека зависит, в первую очередь, от объёма знаний и жизненного опыта. Но наше мышление и интеллект — это не единственные признаки уникальности и непохожести на других. Сложная организация и поведение делают человека личностью. Талантливой, тонкой и одарённой.
Тест из нескольких несложных ситуативных вопросов определит, на сколько процентов вы, скажем так, гений.Тест: На сколько процентов вы гений?

 
 
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